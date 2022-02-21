Esta es la conexión que comparten todos los villanos de Disney Pixar.

Las películas que crean en conjunto Disney Pixar siempre son grandes obras de animación que quedan en el corazón de sus fans.

Y es que recordemos que todas las películas de Disney Pixar tienen una creatividad increíble en las historias que nos cuentan, pero más allá de eso siempre se encuentran ligadas la una con la otra, aunque en ocasiones es con detalles que son casi imperceptibles.

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Las pequeñas conexiones que tienen las películas de Disney Pixar han dado paso a que los fans hagan diferentes teorías en busca de los detalles.

¿Cuál es la conexión que existe entre los villanos de Disney Pixar?

Todos los villanos que hemos visto a lo largo de años en las películas de Disney-Pixar comparten algo que no había sido notado por los fans.

Por eso, el tiktoker Luis Velody nos revela que las muertes de los villanos en las películas son la conexión o coincidencia que existe.

Desde la bruja de Blancanieves y Síndrome en Los Increíbles, todos y cada uno de los villanos ha muerto por su propia culpa y nunca por el protagonista de la película.

En la mayoría de los casos es por una caída que le terminó costando la vida o que sean comidos por un animal o en su defecto por algo que ellos mismos estaban planeando.

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