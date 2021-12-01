Hay teorías de conspiración que afirman que en la Tierra vive entre nosotros una raza que no es precisamente humana y que llevan siglos habitando nuestro planeta, y se trata de los seres reptilianos, también conocidos como hombres lagarto o draconianos.

Lo Que La Gente Cuenta | Dioses Oscuros.

Este tema fue plasmado en uno de los capítulos de la temporada más reciente de la serie de terror Lo Que La Gente Cuenta por Azteca 7, donde vimos a un par de amigos cayendo en la trampa de esta especie, quedando encerrados en su casa y sin escapatoria. (No vas a querer saber lo que pasó con ellos)

El capítulo fue titulado 'Dioses Oscuros' y, sin duda, fue de los más escalofriantes que se han transmitido, por obvias razones sale a colación este tópico que por años ha causado curiosidad entre el público, por lo que a continuación te platicaremos qué es Lo Que La Gente Cuenta de los seres reptilianos y cómo identificarlos.

Origen de los reptilianos

Supuestamente, los seres reptilianos provienen de la constelación del Dragón, de la estrella Alfa Draconis, pero su llegada a la Tierra no data de hace poco tiempo, en realidad, ellos habrían llegado antes que nosotros.

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Los especialistas sugieren que los hombres lagarto fueron los primeros habitantes inteligentes del planeta en el que vivimos y que su estancia data de hace 800 mil años. Por lo que ellos habrían fundado la primera civilización pre-humana.

Incluso, los draconianos fueron mencionados en los libros de todas las religiones, entonces en la antigüedad fueron denominados como Dioses Reptiles.

¿Cómo identificar a los reptilianos?

Se dice que esta especie proveniente de la estrella Alfa Draconis son muy evolucionados y poderosos. Que miden hasta 7 metros de altura, sus pupilas son verticales, son color marrón o verdes y están cubiertos de escamas; que tienen 3 columnas vertebrales, respiran hidrógeno, beben sangre y comen carne.

Y que su supuesto objetivo es esclavizar a la raza humana, reinar el planeta, por tal motivo han dominado desde el principio de los tiempos, pero han sabido llevar a cabo sus macabros planes.

Resulta que los reptilianos han pasado desapercibidos todo este tiempo porque ya viven entre nosotros, además de por su capacidad de camuflaje, por lo que adoptan apariencia humana para colarse en altos cargos de la sociedad.

Es así como pueden controlar al mundo, ya que están muy inmiscuidos en el poder político, militar y medios de comunicación. Son estrellas de la música, televisión y redes sociales, que hacen que todos estén a sus pies.

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De ahí que surjan las teorías que explican que figuras como Barack Obama, Donald Trump, Vladímir Puttin, Angelina Jolie, Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry y más, pertenecen a los reptilianos, ¿será cierto?

Hasta hay videos que circulan en YouTube titulados "Reptilianos captados en cámara" de supuestos avistamiento de los hombres lagarto y el momento de su transformación.

Tanto material que existe, mismo que ha hecho cuestionarse a más de uno sobre si en realidad están entre nosotros o sólo es una falsa idea. Mientras tanto, los usuarios de redes sociales reaccionan a esto con comentarios de sorpresa, algunos sí apoyan esta idea y la toman como cierta, y otros se mantienen incrédulos o por lo menos eso es Lo Que La Gente Cuenta.

¿Tú crees en la existencia de los seres reptilianos? ¿Crees que son idénticos a los que aparecen en el capítulo de Dioses Ocultos y tienen riquezas?



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