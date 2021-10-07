Sale a la luz aterradora teoría sobre El Príncipe del Rap.

El Príncipe del Rap, serie que puedes disfrutar a través de la señal de Azteca 7, marcó a varias generaciones gracias a su trama que dejó muchas lecciones de vida.

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La producción entra en la categoría de comedia, pero una curiosa teoría de un escritor en Reddit podría convertirla en una historia de terror y fantasía.

Y es que la popular serie que catapultó la carrera de Will Smith podría no ser lo que muchas personas pensaron; el chico de los barrios bajos de Filadelfia que llegó a Bel-Air, estaría muerto de acuerdo a esta singular teoría que colapsó internet.

La teoría de El Príncipe del Rap

Al igual que muchas otras teorías, esta también está soportada por la letra de la canción de apertura; el famoso y pegajoso rap de entrada que describía cómo Will pasó de ser un pandillero a vivir en la mansión de sus tíos por orden de su mamá, contaría otra historia.

Todo apunta a que en lugar de una historia sobre un alborotador enviado de los suburbios para poner su vida en orden, se trata de un joven que lucha por su vida y termina falleciendo.

También explica que los miembros de la familia como su madre solo lo visitan en ocasiones especiales como vacaciones porque están visitando su tumba; por lo tanto cada verso de la canción cuenta la historia de la lucha de Will y su eventual entrada en el cielo.

Le supliqué y le supliqué día tras día; pero ella empacó mi maleta y me envió a mi camino

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Ella me dio un beso y luego me dio mi boleto

Si bien esto plantea una versión más oscura y sombría de El Príncipe del Rap, todo se trata de una teoría de un fan que tiene sustento pero no está confirmada.

