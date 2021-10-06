¿Por qué Boo no aparece en la serie Monsters at Work?

Este 2021 se estrenó la serie Monsters at Work, que cuenta qué pasó el día después de que Sulley y Mike descubrieron que ya no necesitaban asustar niños para generar los recursos que requiere su planta de energía.

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Una de las preguntas que surgieron por parte de los fanáticos fue ¿por qué no aparece Boo?, la tierna niña que se robó el corazón del mundo.

La explicación sobre la ausencia de Boo

Bobs Gannaway, productor ejecutivo de Monsters at Work, mencionó que el retorno de Boo sí se llegó a discutir durante la etapa de producción, pero se concluyó que lo mejor era dejar su historia como estaba.

No, Boo no aparece en esta serie. Pete Docter (guionista de “Monsters Inc.”) y yo tuvimos una discusión sobre Boo y los dos concluimos que la relación que entabló con Sulley es tan preciosa y maravillosa que es mejor que quede allí

Aunque no se refirió directamente a las teorías que se han propuesto sobre el personaje tras el estreno de otras historias de Disney-Pixar, el ejecutivo prefiere que los fans le den el desarrollo que deseen a esta historia.

Que el mundo haga sus propias interpretaciones sobre cómo su historia continuó, no queremos definirlo nosotros. No es que no queramos a Boo o que no tengamos ganas de verla otra vez, pero esa relación está perfecta así como quedó

Henry Winkler, uno de los actores que se sumó al nuevo elenco de Monsters at Work y que es famoso por su rol de Fonzi en la serie Días felices, mencionó que la salida de Boo era por un problema contractual.

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