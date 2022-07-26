Ella es la mexicana que aparecerá en Black Panther 2.

Se viene la segunda entrega de la película que nos ha dejado a Chadwick Boseman en el imaginario para siempre gracias a su notable interpretación de Pantera Negra. Y en esta ocasión hay novedades porque hay una mexicana que aparecerá en Black Panther 2.

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La presentación de la película se realizó en la Comic Con que tuvo como sede a San Diego y como tal trajo la novedad del tráiler oficial donde Tenoch Huerta estará interpretando a Namor. Ahora bien, las novedades no están solo en este aspecto, sino que hay también una actriz dentro del elenco.

¿Quién es la mexicana que aparecerá en Black Panther 2? Mabel Cadena estará haciendo de Namoram la prima del personaje de Huerta, hija de un padre atlante y una madre humana.



Aquaria Nautica Neptunia es el verdadero nombre de Namora (Hija Vengadora, según el término atlante), una mutante híbrida con fuerza sobrehumana y capacidad de volar, según la historia original.



La intérprete de 31 años de edad nació en el Estado de México, pero creció en Minatitlán, Veracruz y tiene una amplia carrera en el teatro, con más de 20 producciones a sus espaldas, como Enemigo de Clase dirigida por Sebastián Zurita; Las lágrimas de Edipo de Wajdi Mouawad y bajo la dirección de Hugo Arrevillaga; Manual De Desuso, dirigida por Adrián Darío, entre otras.

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Egresó de la carrera de actuación en CasAzul Artes Escénicas Argos en 2011 y también ha tenido presencia en series,

películas y cortometrajes como El Baile de los 41 de 2020 donde interpretó a Amanda Díaz; La Diosa del Asfalto de Julián Hernández Pérez o la serie de televisión Hernán donde dio vida a Tecuelhuetzin.