Eminem desafió a la NFL en el show del medio tiempo del Super Bowl LVI.

El poderoso show de medio tiempo en el Super Bowl LVI no podía quedarse atrás con la polémica, y es que, durante la presentación de Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, y Eminem, este último rapero hizo un desafiante gesto de protesta que pocos notaron.

La NFL ha estado en varias ocasiones en el centro de la polémica por diversas causas, y de hecho, no es la primera vez que las celebridades hacen protestas durante el Super Bowl.

La presencia de 50 Cent sobre el escenario, no fue la única sorpresa que se llevaron todos los espectadores que se dieron cita frente a la televisión para disfrutar del show del medio tiempo, y por cierto, por aquí te dejo los mejores memes que surgieron tras este show.

¿Viste el momento en el que Eminem se arrodilló sobre el escenario?

Este particular gesto por parte del rapero es una poderosa protesta que ha hecho enojar a la NFL en más de una ocasión.

Al hincarse, Eminem, hizo referencia a la protesta hecha por primera vez en 2014, cuando el quarterback de los 49’s Colin Kaepernick, durante la interpretación del himno de los Estados Unidos, como manifestación contra la brutalidad policial, y este gesto de solidaridad no sólo le valió una multa, sino que además tuvo implicaciones directas hacia su carrera deportiva.

La NFL habría advertido al rapero que no debería hacer esta protesta, y sin embargo, lo hizo, generando así una gran polémica.

Han sido miles los usuarios que se han sumado en apoyo al gesto de Eminem, y que han manifestado su sorpresa al verlo arrodillarse en el escenario, ya que, con ello se reavivó uno de los momentos más polémicos en la historia de la NFL.

En aquela ocasión, la NFL fue objeto de duras críticas por penalizar severamente a Kaepernick, en medio de las protestas que se efectuaron como parte del movimiento #BlackLivesMatter.

Protestas de otras celebridades

Beyonce y Jay Z, ya habían hecho protesta antirracial durante la interpretación del himno nacional de Estados Unidos, permaneciendo sentados durante el mismo.

Este gesto es una forma de manifestarse en contra del desconocimiento que existe hacia la afrodescendia y su historia.

Ya que andas por aquí, te recomiendo ver: El Buki, The Weeknd y más celebridades que asistieron al Super Bowl LVI.