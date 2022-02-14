El Buki, The Weeknd y más celebridades que asistieron al Super Bowl LVI.

El esperado día llegó y este domingo, 13 de febrero, el SoFi Stadium abrió sus puertas para el Super Bowl LVI con el encuentro de los Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams, un partido que nadie quería perderse y cuando decimos "nadie", nos referimos también hasta los famosos que no quisieron dejar pasar este día y asistieron a la justa deportiva.

En esta edición 56 del Super Bowl 2022 pudimos ver una gran cantidad de famosos en los palcos, mismos que vivieron la euforia del fútbol americano desde sus asientos y, obviamente, del ansiado y polémico show de medio tiempo, que corrió a cargo de 5 leyendas del rap y hip-hop: Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre y Kendrick Lamar.

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Sin embargo, la cámara del SoFi Stadium pudo captar la emoción de estas celebridades, entre actores, estrellas de la música y más, tales como The Weeknd, quien fue el encargado del halftime show en 2021.

Pero también pudimos ver a nada menos que Marco Antonio Solís 'El Buki', quien a través de sus redes sociales compartió la imagen de que ya estaba en el estadio disfrutando de la fiesta de la NFL.

Asimismo, no pasaron desapercibidos figuras como Beyoncé, Doja Cat, la actriz Charlize Theron, Dwayne Johnson, Ellen DeGeneres, Usher, Jay Z y su hija Blue Ivy, el rapero Kanye West y su hija North West.

Destacaron igualmente Ryan Reynolds, Eiza González, LeBron James, Luis Fonsi, Justin y Hailey Bieber, pero la pareja que acaparó los reflectores fue, sin duda, Jennifer Lopez y Ben Affleck (#Bennifer), recordemos que la Diva del Bronx y Shakira fueron las encargadas de amenizar el show de medio tiempo en 2020, uno de los espectáculos que más han dado de qué hablar.

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Por lo visto, una gran cantidad de famosos tiene afición por el fútbol americano y no dudan en hacerlo evidente al dejarse ver en los partidos cada año y este 2022 no iba a ser la excepción. ¿Tú con quién disfrutaste este #SBDePelícula?