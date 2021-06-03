Cosas que no sabías de Emma Stone, protagonista de ‘Cruella’.

La talentosa y bella actriz Emma Stone, ha demostrado en cada una de sus películas, que es una de las grandes estrellas de Hollywood.

La película que la llevo a ganar un premio de la Academia

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Y es que lo largo de su trayectoria, la histriona se ha ganado miles de aplausos y un sinfín de halagos, por eso en esta ocasión te presentamos algunas cosas que no sabías de Emma Stone.

Curiosidades en la vida de Emma Stone

1-. Su nombre verdadero es Emily Jean Stone, pero tuvo que cambiarlo porque ya estaba ocupado en el Sindicato de Actores.

2-. Desde que era pequeña, siempre quiso actuar. De hecho, hizo una presentación en PowerPoint titulada Project Hollywood para convencer a sus papás de que la dejaran ser actriz.

3-. Su primer trabajo fue horneando galletas para perros en una panadería, especializada en mascotas.

4-. Emma Stone tiene un tatuaje de patas de pájaro en su muñeca, diseño que comparte con su madre, debido a que Blackbird de los Beatles es su canción favorita. Además, McCartney, siendo el autor de la pieza, dibujó las patas de pájaro para Emma tras escribirle una carta en la que se lo pedía.

5-. Un detalle sorprendente, es que una vez la actriz fue a su casa con el co-protagonista de Zombieland, Woody Harrelson, y el famoso artista de los Beatles les preparó hamburguesas vegetarianas.

6-. Emma Stone, también es una fiel fanática de las Spice Girls, siendo Baby Spice (Emma Bunton) su favorita, pero casi llora cuando Scary Spice le mandó un mensaje sorpresa en un vídeo durante una entrevista.

7-. Cree que su abuelo que ya falleció, le deja monedas de 25 centavos por toda su casa.

8-. Un detalle sorprendente es que borró su cuenta de Facebook porque se volvió adicta al FarmVille, el juego de simulación de agricultura.

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Sin duda, es una de las actrices más cotizadas y queridas de Hollywood, ganadora del Oscar por su interpretación en La La Land: Una historia de amor; ahora, volvió a robarse los reflectores debido a su destacado trabajo en Cruella, el nuevo live-action del gigante de la animación.

