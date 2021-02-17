Revelan el tráiler oficial de ‘Cruella’ con Emma Stone interpretando a la rebelde villana de Disney.

‘101 Dálmatas’ se convirtió en una de las películas infantiles más queridas entre millones de personas, quienes cayeron rendidas ante las travesuras de un grupo de cachorritos blanco y negro.

La cinta noventera, dirigida por Clyde Geronimi, Wolfgang Reitherman y Hamilton Luske, tuvo un rotundo éxito tras su estreno en la pantalla grande.

Por si fuera poco, el filme animado nos regaló la presencia de ‘Cruella De Vil’, una excéntrica villana quien robó a los mencionados perritos dálmatas para su beneficio.

Sin duda, ‘Cruella’ se convirtió en una de las antagonistas más famosas de todo Disney, pues se metió en el corazón del público con su rebeldía, extrovertida personalidad y un toque de glamour.

La temida villana se volvió un referente para muchas actrices, quienes soñaron con encarnar un papel contundente y estrafalario en la década de los noventas.

El poder de ‘Cruella De Vil’ continúa dando de qué hablar hasta nuestros días, pues Emma Stone es la nueva actriz fichada para la versión ‘live action’ de la famosa cinta.

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Revelan tráiler oficial de ‘Cruella’ con Emma Stone y su sorprendente cambio de look

Esta mañana, Disney lanzó el tráiler oficial de la película ‘Cruella’, donde la actriz estadounidense Emma Stone apareció con una cabellera bicolor y glamurosos abrigos de peluche.

La producción, dirigida por Craig Gillespi, está lista para estrenarse el próximo 28 de mayo de 2021. “Soy mujer, déjenme rugir”, expresó Stone en el tráiler que ganó miles de visitas en su estreno.

La historia del filme se centra en los inicios de ‘Cruella de Vil’ como villana, su pasión por ser rica y famosa, además de su turbia relación con los cachorritos dálmatas.

El proyecto está ambientado en los años setentas en Londres, en medio de la revolución del punk rock. Por ende, Emma Stone aparece con un estilo gótico, donde su cabellera blanco y negro es la principal protagonista.

Con labios carmesí y prendas sacadas de un armario hollywoodense, Emma Stone pinta para encarnar al personaje antagónico más importante de su carrera artística.

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