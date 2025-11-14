Si te gustó Frankenstein, dale play a estas 4 películas que no puedes dejar de ver

El pasado 7 de noviembre se estrenó la película Frankenstein en Netflix. La obra dirigida por Guillermo del Toro se suma a las producciones que abarcan tramas acerca de la monstruosidad del cuerpo.

Una vez más, al igual que en las producciones El callejón de las almas perdidas y La forma del agua, el guionista tapatío vuelve a poner en escena los cuerpos como conceptos asociados a monstruos. Los fans del género lo celebran. Estas son 4 películas que siguen la temática.

¿Cuáles son las 4 películas que abordan tramas parecidas a Frankenstein de Guillermo del Toro?

Si bien existen diversas obras que se parecen a la recientemente estrenada en la plataforma de Netflix, estas son las más representativas del género.



Pobres criaturas

Esta cinta estrenada en 2023 fue dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone. En este caso, el monstruo es una mujer que siente curiosidad por conocer el mundo y la naturaleza humana. No es una adaptación directa de Frankenstein, pero posee cierta impronta surrealista afín. Bella Baxter es resucitada por el científico Dr. Godwin Baxter, quien la acompañará en su aprendizaje sobre el mundo que la rodea.

Nosferatu

Esta película de 2024 fue dirigida por Robert Eggers y reversiona la historia de uno de los monstruos clásicos. Esta pieza se aleja de la adaptación de Francis Ford Coppola de 1992. Es ideal para los amantes del terror y las historias de época. La trama gira en torno a la obsesión que se genera entre una joven hechizada y el vampiro encaprichado con ella.

La sustancia

Gran éxito de 2024 dirigido por Coralie Fargeat. Esta es la segunda película de la directora francesa y ha sido protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley. La pieza es una representante digna del body horror. La trama aborda a Elisabeth Sparkle, quien se enfrenta a un golpe devastador el día de su cumpleaños cuando su jefe la despide. Un laboratorio le ofrece una sustancia que promete transformarla en una versión mejorada y más joven de sí misma.

Sinners

El reciente estreno de esta película en lo que va de 2025 ha dado qué hablar. El director Ryan Coogler ha fusionado el terror y otros géneros cinematográficos. El film cuenta con vampiros, un poco de historia estadounidense, un relato antirracista y la construcción de monstruos a través de las tradiciones de un pueblo. La trama sigue a dos hermanos gemelos que tratan de dejar atrás sus problemáticas vidas, regresando a su ciudad natal para empezar de nuevo. Pero un mal mayor los espera.