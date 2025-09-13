“Super Mario Galaxy”: la esperada secuela animada ya tiene fecha, teaser y elenco confirmado

El mundo de Mario sigue creciendo en la pantalla grande. Tras el enorme éxito de Super Mario Bros. La Película en 2023, Nintendo e Illumination confirmaron durante el último Nintendo Direct que la historia tendrá continuación bajo el título oficial The Super Mario Galaxy Movie.

El anuncio se dio en la antesala del 40.º aniversario del primer videojuego de la saga, lo que lo convierte en un homenaje a cuatro décadas de aventuras. La nueva cinta llegará a los cines el 3 de abril de 2026, inspirada en el popular juego de Wii lanzado en 2007.

¿Cómo será la historia de Super Mario Galaxy - La película?

Durante la transmisión, los fanáticos pudieron ver un teaser que mostró a Mario dormido bajo un árbol mientras el Reino Champiñón cobraba vida alrededor: Toads corriendo en los jardines, Cheep Cheeps nadando en un arroyo y un Monty Mole saliendo de la tierra. La sorpresa llegó cuando la cámara se elevó hacia el espacio, confirmando que la aventura trascenderá mundos y llevará al héroe a explorar galaxias con la ayuda de los Lumas, criaturas en forma de estrella.

¿Qué actores regresan al doblaje?

El elenco original repite en esta secuela animada: Chris Pratt volverá como Mario, Anya Taylor-Joy dará voz a la Princesa Peach, Charlie Day a Luigi, Jack Black a Bowser, Keegan-Michael Key a Toad y Kevin Michael Richardson a Kamek. Illumination, estudio detrás de Minions, estará nuevamente a cargo de la animación bajo la producción de Chris Meledandri.

El fenómeno de la primera entrega dejó la vara muy alta. La cinta recaudó más de 1,360 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en la adaptación de videojuego más exitosa de la historia y en la segunda película más taquillera de 2023, solo detrás de Barbie.

Nintendo, además, adelantó que ya trabaja junto a Sony Pictures en otra producción muy esperada: una película live action de The Legend of Zelda, programada para 2027.

