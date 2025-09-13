Anna Wintour rompe el silencio sobre El Diablo viste a la moda

A casi dos décadas del estreno de El Diablo viste a la moda y con la secuela en grabaciones, la exdirectora de Vogue, Anna Wintour, decidió hablar de la película en la que se inspiró el personaje de la temida Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep.

Wintour, quien dirigió la revista durante 37 años antes de anunciar su salida, compartió su opinión en el pódcast The New Yorker Radio Hour. Aunque muchos en la industria de la moda temían que la cinta la mostrara bajo una luz negativa, la reconocida editora sorprendió con su respuesta.

¿Qué piensa Anna Wintour de la película?

“Primero que nada, era Meryl Streep, lo cual es fantástico. Y luego fui a ver la película y la encontré muy entretenida. Fue muy divertida”, aseguró Wintour. Para ella, el largometraje logró retratar con humor e inteligencia lo que significa dirigir una revista de moda de prestigio mundial.

La exdirectora de Vogue agregó que no solo Streep estuvo brillante, sino también Emily Blunt, quien dio vida a la asistente Emily Charlton. “Al final pensé que fue un retrato justo”, comentó.

Incluso recordó que asistió al estreno vestida de Prada sin saber exactamente cómo se contaba la historia. “La industria de la moda estaba muy amablemente preocupada por mí, que la película me mostraría de una manera difícil”, dijo entre risas.

El impacto de El Diablo viste a la moda

Estrenada en 2006 y protagonizada por Anne Hathaway, la cinta se convirtió en un clásico contemporáneo al mostrar el lado glamuroso y despiadado de las editoriales de moda. Andrea Sachs, la joven asistente de Miranda, atraviesa una transformación personal y profesional que cuestiona los límites entre éxito y sacrificio.

Para Wintour, más allá de las licencias de ficción, la película reflejó con precisión el caos y la exigencia de las redacciones. “Lo que me gustó es que realmente mostró todo el trabajo duro que implica hacer la revista”, confesó.