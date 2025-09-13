Paranorman será reestrenada en México: podrás verla en cines a partir de esta fecha

Los fans del cine animado en México tienen un motivo para emocionarse: Paranorman, la aclamada cinta de stop-motion de LAIKA, volverá a la pantalla grande este Halloween. Su regreso no solo permitirá disfrutar de la película en una versión remasterizada en 3D y 2D, sino que también incluirá un cortometraje inédito que promete convertirse en un atractivo extra para el público.

El reestreno forma parte de la celebración del 20.º aniversario del estudio LAIKA, conocido por su estilo visual innovador y narrativas únicas. En México, la cinta estará disponible a partir del 23 de octubre de 2025, en un evento especial que se extenderá solo por una semana, en sincronía con su lanzamiento internacional.

¿Qué trae de nuevo el reestreno de Paranorman?

Además de la versión remasterizada, el público podrá disfrutar de ParaNorman: The Thrifting, un cortometraje dirigido por Thibault LeClercq y escrito por Chris Butler. En él participan las voces de Anna Kendrick y Finn Wolfhard, quienes darán vida nuevamente a los icónicos personajes de esta historia que mezcla humor, suspenso y un toque sobrenatural ideal para la temporada de Halloween.

¿Por qué Paranorman es un clásico moderno de LAIKA?

Desde su estreno en 2012, la película se ganó un lugar en la historia del cine animado con nominaciones al Óscar, BAFTA y Globo de Oro. La historia de Norman Babcock, un chico que habla con los muertos para salvar su ciudad de una maldición, sigue siendo un referente del stop-motion por su estilo visual y su tono accesible tanto para niños como adultos.

El éxito del relanzamiento de Coraline en 2024, que recaudó más de 56 millones de dólares en taquilla mundial, anticipa un recibimiento positivo para Paranorman. Así, México se suma a esta ola de nostalgia y redescubrimiento que confirma el lugar de LAIKA como uno de los estudios más influyentes en la animación contemporánea.