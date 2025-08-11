En el cumpleaños de Gustavo Cerati, recordamos su último concierto en la CDMX donde nos regaló una noche de mucha música y canciones de culto

Este 11 de agosto, la leyenda del rock iberoamericano, Gustavo Cerati estaría llegando a la edad de 66 años y en su nocumpleaños, queremos recordarlo como quien fue: el hombre que hizo cosas imposibles.

El músico, cantante, compositor y productor argentino destacó como pocos artistas lo han logrado desde mediados de la década de los 80’s cuando su agrupación Soda Stéreo irrumpió de gran manera en el sonido del rock latino.

Su legado es recordado como frontman de Soda Stéreo y por sus destacadas obras en solitario, trabajos que dejaron himnos que hoy en día son recordados con mucho cariño.

El último concierto de Gustavo Cerati en CDMX

La última vez que Gustavo Adrián Clark Cerati se presentó en la Ciudad de México es una fecha muy emotiva pues ofreció una fecha doble en el Auditorio Nacional como parte de la gira de su último trabajo discográfico “Fuerza Natural” el 25 de noviembre del 2009.

Este tour es bastante recordado por la temática y concepto que marcaba el álbum, el cuál está asociado a la numerología, simbología y demás temas que como bien dicta el título: es una naturaleza que no comprendemos, los cuales, sus seguidores interpretan como una despedida anticipada.

Como promoción de el disco “Fuerza Natural”, Cerati tocaba el disco completo en una primera parte y después recitaba canciones de su basta trayectoria, por lo que recordaremos esas fechas históricas de la Ciudad de México.

Set list Gustavo Cerati 25 de noviembre de 2009 en el Auditorio Nacional

Fuerza natural

Magia

Déjà vu

Desastre

Rapto

Amor sin rodeos

Tracción a sangre

Cactus

Naturaleza muerta

Dominó

Sal

Convoy

He visto a Lucy

Zona de promesas

Pulsar

Te llevo para que me lleves

Marea de Venus

Crimen

Paseo inmoral

Cosas imposibles

La excepción

Adiós

Puente

Lago en el Cielo

Jugo de Luna

Sin duda esta presentación fue una de las mejores que el astro ha realizado, donde su público mexicano quedó más que satisfecho, pues testigos destacaban el gran sonido y ejecución de Gustavo y sus músicos en vivo.

Medio año después, tras una fecha ofrecida en Caracas, Venezuela, Cerati sufrió un accidente cerebrovascular, el cual lo dejó en un coma del que nunca pudo despertar. Tras años de incertidumbre, su fallecimiento fue declarado el 4 de septiembre del 2014 a los 55 años.

