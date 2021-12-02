¿Qué relación tendrá la película Lightyear con la saga Toy Story?

Desde que se anunció la llegada de Lightyear, poco se ha dado a conocer luego de que Pixar lanzó hace unas semanas el primer tráiler.

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Y es que en esta ocasión se presentará la historia de origen del Buzz Lightyear, el cual contará con la voz de Chris Evans.

No obstante, muchos fanáticos no comprenden cómo esta película encaja con las historias que nos presentó Toy Story, razón por la cual el director decidió responder todas las dudas.

Por medio de una entrevista con Fandango, el director Angus MacLane explicó el enfoque que quiso darle Pixar a Lightyear. Para poder desmenuzar la idea del estudio, el cineasta realizó dos preguntas: "¿Cuál fue la película que vio Andy cuando hicimos Toy Story?" y "¿Por qué no hacemos esa película?".

Tras la conversación, esta es la película que Andy vio de pequeño y por la cual quiso tener una figura de acción de Buzz Lightyear para su cumpleaños.

Los orígenes del astronauta

Lightyear es realmente una historia muy personal. Realmente quiero que sea algo que sea agradable y divertido, que se quede contigo, sea algo que irías y volverías a ver. Lightyear es una carta de amor al proceso y una carta de amor al cine

Por otra parte, el cineasta explicó que cuando profundizó en las películas de Toy Story, terminó llegando a la siguiente conclusión sobre Lightyear.

Buzz es alguien que se toma su trabajo muy en serio y es un seguidor de las reglas. Tiene una firme creencia en sí mismo. Hay esos tipos de héroes que reconocemos, alimentamos y con los que jugamos. Pero es una amalgama de extraños clichés de ciencia ficción

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