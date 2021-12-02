Estas son las cosas que no sabías de Miss Bala: sin piedad.

'Miss Bala: sin piedad' es una cinta mexicana que guarda varios secretos que seguramente no sabías y que a continuación te contamos uno a uno.

La pelicula es un remake de la película mexicana homónima, estrenada en 2011. En cuanto a la banda criminal de la película se llama "Estrellas" y su logo es una "e" minúscula acompañada por esa figura.

'Miss Bala: sin piedad' iba a estrenarse el 25 de enero de 2019, pero su lanzamiento se retrasó hasta el 1 de febrero de 2019.

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Filmada en Tijuana

Las escenas que muestran en la cinta que ocurren en Tijuana, realmente son grabadas en Tijuana. Catherine Hadwicke se negó a grabar en otro lugar, pues estaba muy familiarizada, ya que es su verdadero hogar.

La directora tenía claro que la mayoría de los actores que esté en la escena, debe también estar en los ensayos para lograr una sensación más real sobre ellos.

Gina Rodriguez, la protagonista, no quería perder el glamour al rodar, así que tenía pensado llevar tacones para una escena de acción en un párking, pero al ver la graba decidió llevar zapatos planos por seguridad.

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