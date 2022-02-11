Esta es la película con la que está conectada Encanto. (VIDEO)

Encanto es una de las películas más populares del momento, no solo por su emotivo guión, sino por su buen recibimiento ante La Academia.

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La cinta dirigida por Byron Howard y Jared Bush, se ganó tres nominaciones a los Premios Oscar 2022, entre las que destacan Mejor Película Animada, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original por el tema Dos Oruguitas del cantante Sebastián Yatra.

La producción se estrenó el pasado 25 de noviembre de 2021 y llamó la atención de los cinéfilos por su inspiración en Colombia.

Encanto gira en torno a Maribel, una joven que hace todo lo posible para encontrar su don mágico al igual que el resto de su familia.

La producción también se ameniza con otros personajes como la abuela Alma, Isabela, Luisa, Antonio y Bruno, éste último ha desatado múltiples teorías en internet.

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A través de su cuenta de TikTok, Luis Velody dio a conocer una escalofriante teoría relacionada a Bruno de Encanto.

El tiktoker asegura que en el cuarto secreto de Bruno aparece una bota con una planta, idéntica al mismo objeto que se ve en la película Wall-E.

Ambas macetas en forma de bota tienen un gran parecido, por lo que es posible que Bruno viajó al futuro y se inspiró en el objeto de Wall-E para recrearlo en el presente.

“Wall-E se ubica muchos años en el futuro y Bruno es el único que puede ver el futuro. Seguramente vio algo relacionado con esa bota y su importancia, creando una y preparándose para el futuro”, expresó Luis Velody en TikTok.

La película Encanto competirá por una brillante estatuilla dorada el próximo domingo 27 de marzo de 2022 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. No te pierdas la ceremonia a través de nuestra señal de Azteca 7 y más detalles en nuestro sitio web oficial.

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