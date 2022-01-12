Estos son los detalles que pocos notaron en la película Encanto de Disney.

Encanto es una de las películas animadas que retrata a Colombia en su máximo esplendor. La música, paisajes, gastronomía y vestimenta quedan plasmados en la cinta de Disney lanzada el pasado 25 de noviembre de 2021.

Además, esta producción también esconde algunos datos curiosos que todo fanático de Encanto debe conocer.

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Encanto cuenta con actores de doblaje colombianos como María Cecilia Botero en la voz de la Abuela Alma, Mauro Castillo como Félix, Angie Cepeda como Julieta, Carolina Gaitán como Pepa y Olga Lucía Vives como Mirabel.

Lin-Manuel Miranda fue el encargado de musicalizar Encanto, pues agregó ocho canciones originales y viajó a Colombia para aprender de la cultura. Miranda también es el creador de la música en Hamilton y Moana: Un mar de aventuras.

El equipo de Zootopia se reunió para hacer posible la producción de Encanto, ya que participaron Byron Howard, Jared Bush y Clark Spencer, además de la codirectora Charise Castro Smith e Yvett Merino como productora.

Los directores y productores de Encanto hicieron una amplia investigación antes de lanzar la película a la pantalla grande. El equipo viajó a Bogotá, Cartagena, Barichara, Salento, Palenque y el Valle de Cocora. La investigación incluyó a expertos en antropología, moda, gastronomía, turismo, botánica y más.

Maluma tiene una breve participación en Encanto

Maluma presta su voz en Encanto para el papel de Mariano, un joven muy apuesto y popular que conquista a todas las mujeres del pueblo.

Carlos Vives también mostró su apoyo para la película de Disney inspirada en la riqueza de Latinoamérica. El cantante colombiano interpretó la canción original del tráiler titulada Colombia, mi encanto.

Los personajes de Encanto tienen un don mágico que los hace únicos y diferentes. Lo anterior está inspirado en el realismo mágico, un movimiento literario y pictórico de mediados del siglo XX.

Los Madrigal retratan a una familia tradicional colombiana; además de su gastronomía y estilo de vida, también retratan los conflictos, retos y victorias dentro de un núcleo familiar.

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