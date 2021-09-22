¿Cuál es la serie que estaría basada en la saga Toy Story?

Toy Story es una de las películas que, sin importar el tiempo que pase, siempre estarán en nuestro corazón.

Por ello, la historia de juguetes ha servido para que otras historias desarrollen su trama, una de ellas, The Walking Dead.

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Y es que, recientemente, un fanático se encargó de crear una serie de imágenes en orden cronológico, en las cuales remarca todos los detalles de similitudes que hay entre la trama de la serie de televisión de la cadena AMC y las películas protagonizadas por Woody y Buzz.

A continuación, te mostramos varias de las imágenes que te sorprenderán y divertirán un rato.

Las similitudes entre ambas

1. El héroe es el alguacil

2. Él es el líder ocasionalmente del grupo de incapacitados.

3. Su mejor amigo es un macho oficial de la ley.

4. Tiene un hijo que ama más que la vida.

5. Su niño se encarga del mejor amigo del héroe.

6. ¡Aléjese de mi hijo!

7. Al final, llegan a golpes abajo de un camión.

8. El héroe mata a su amigo.

9. Aunque el amigo vuelve un poco peor

10. Todo esto mientras es abandonado por el ejército.

11. Horriblemente desfigurado.

12. Cadáveres avergonzados.

13. Nos presentan a una vaquera

14. Un viejo de un cabello blanco con un palo

15. Descubren una propiedad privada idílica

16. Son bienvenidos con los brazos abiertos por un líder muy amable.

17. La comunidad parece ofrecer todas las seguridades y todas las comodidades del hogar.

18. El líder es un psicópata enojado por la pérdida de su niña.

19. "Usted no va de ningún modo"

20. Los amigos del héroe están atados e interrogados

21. El líder consulta con su compañero sabio.

22. El héroe planea una fuga de prisión.

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