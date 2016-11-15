Entre Correr y Vivir: Capítulo 17 | TV Azteca

El Chango y sus secuaces golpean violentamente a Raúl, hasta que les da la grabación. En la pista Rodrigo y Guillermopor fin hacen mancuerna y ganan lugares.

Rodrigo se empeña enseguir aventajando sin cambiar las llantas, por lo que como resultado seimpacta incendiando el auto; el susto es enorme, peroRodrigo se salva y Guillermo queda en 2do lugar.

Desesperada,Ximena va a buscar a Raúl a su casa y lo encuentra inerte, minutos después lolleva al hospital y reacciona y acusando a Guillermo, paracallarlo, Ximena por fin cede a sus chantajes.Tras el accidente, Eva y Rodrigo se olvidan de todo y aceptancuánto se quieren.

Vive la adrenalina de Entre Correr y Vivir en punto de las 10:00 pm por Azteca 7