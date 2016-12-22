Entre Correr y Vivir: Capítulo 38 | TV Azteca
Por si te perdiste al capítulo de hoy, aquí te contamos que fue lo que sucedió
Guillermo planea su salida del país con Lupita sin sospechar que Diesel ha pedido al Chango que la elimine. Mientras espera noticias del Chango, Diesel descubre que quiere a Lupita más de lo que imaginaba.
Ximena sigue enganchada, aunque ya no es tan evidente. Eva busca recuperar a Rodrigo, pero la distancia entre ellos parece difícil de superar.
Rodrigo corre las cualis con la escudería de Milton y sorprende a su excompañero y la que fuera su escudería, especialmente a Lorenzo, quien amenaza con obligarlo a dejar las carreras por el contrato que tuviera con la escudería Aldana Unda.
Caro sufre una recaída que la lleva al hospital, pero pide que no avisen a Rodrigo para que no se desconcentre con la carrera.
La tensión interior de la escudería Aldana aumenta. A la par, la rivalidad entre los pilotos de ambas escuderías se hace presente con miras a la final. Tras insistir un par de veces en localizar a Lupita, Guillermo recibe una respuesta por parte del Diesel: Lupita ha muerto.