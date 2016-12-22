Entre Correr y Vivir: Capítulo 38 | TV Azteca



Guillermo planea su salida del país con Lupita sin sospechar que Diesel ha pedido al Chango que la elimine. Mientras espera noticias del Chango, Diesel descubre que quiere a Lupita más de lo que imaginaba.

Ximena sigue enganchada, aunque ya no es tan evidente. Eva busca recuperar a Rodrigo, pero la distancia entre ellos parece difícil de superar.

Rodrigo corre las cualis con la escudería de Milton y sorprende a su excompañero y la que fuera su escudería, especialmente a Lorenzo, quien amenaza con obligarlo a dejar las carreras por el contrato que tuviera con la escudería Aldana Unda.

Caro sufre una recaída que la lleva al hospital, pero pide que no avisen a Rodrigo para que no se desconcentre con la carrera.

La tensión interior de la escudería Aldana aumenta. A la par, la rivalidad entre los pilotos de ambas escuderías se hace presente con miras a la final. Tras insistir un par de veces en localizar a Lupita, Guillermo recibe una respuesta por parte del Diesel: Lupita ha muerto.