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Entre Correr y Vivir: Capítulo 38 | TV Azteca

Por si te perdiste al capítulo de hoy, aquí te contamos que fue lo que sucedió

Entre correr y vivir

Escrito por: Azteca

Entre correr y vivir


Guillermo planea su salida del país con Lupita sin sospechar que Diesel ha pedido al Chango que la elimine. Mientras espera noticias del Chango, Diesel descubre que quiere a Lupita más de lo que imaginaba. 

Ximena sigue enganchada, aunque ya no es tan evidente. Eva busca recuperar a Rodrigo, pero la distancia entre ellos parece difícil de superar. 

Rodrigo corre las cualis con la escudería de Milton y sorprende a su excompañero y la que fuera su escudería, especialmente a Lorenzo, quien amenaza con obligarlo a dejar las carreras por el contrato que tuviera con la escudería Aldana Unda. 

Caro sufre una recaída que la lleva al hospital, pero pide que no avisen a Rodrigo para que no se desconcentre con la carrera. 

La tensión interior de la escudería Aldana aumenta. A la par, la rivalidad entre los pilotos de ambas escuderías se hace presente con miras a la final. Tras insistir un par de veces en localizar a Lupita, Guillermo recibe una respuesta por parte del Diesel: Lupita ha muerto.