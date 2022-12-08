Así predijo La Era del Hielo lo que pasaría en cada película.

Esta producción es una de las más llamativas que ha dado el cine de animación en este siglo. Dicho esto, hay que hablar de cómo fue que La Era del Hielo predijo lo que pasaría.

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Desde su lanzamiento en 2002 fue un éxito con un costó 59 millones de dólares, pero recaudó más de 380 y con ello superó holgadamente los costos, y, marcó un antes y una después para muchas generaciones, más si tenemos en cuenta que de ahí vendría una franquicia compuesta por 5 realizaciones.

Sigue siendo muy popular a la fecha y por ello sigue generando una buena dosis de interés, por lo que vale la pena recordar que realizó las predicciones que nos convocan.

¿Cómo fue que La Era del Hielo predijo lo que pasaría? Vale empezar diciendo que ya en la misma primera escena sucede un hecho perturbador que nos adelanta todo lo que sucederá en la historia.



Al ingresar a una cueva de hielo Sid encuentra una piraña y en la segunda película Scrat se enfrenta a varias y se termina asustando.



Continuando con lo que hablamos, este último personaje se asustó con un dinosaurio, el mismo que aparece en la tercera parte.



Después se topa con muchos animales de su misma especie, hasta que finalmente logra encontrar a su familia en la cuarta entrega para tener un buen momento, luego de algunos padecimientos.

Ahora bien, continuando con las predicciones se halla una nave alienígena, la misma que ve Scrat en la quinta película.

A partir de esto es que se puede decir que toda la película estuvo predicha y que no pudimos darnos cuenta de esto (salvo claro que hayas sido atento a estos detalles que a muchas personas se les escaparon).

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Tal vez te dieron ganas de ver algunas de las producciones para tener una mejor idea de lo que hablamos, lo que sería un gran plan.