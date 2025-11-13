Del escenario al cine: Adele debutará como actriz en “Cry to Heaven”, la nueva cinta de Tom Ford

La voz que marcó una generación ahora se prepara para conquistar otro escenario. Adele, la artista británica ganadora del Grammy y del Oscar, debutará como actriz en la película “Cry to Heaven”, dirigida y producida por el diseñador y cineasta Tom Ford. La cinta, basada en la novela homónima de Anne Rice publicada en 1982, promete ser uno de los proyectos más ambiciosos del cine internacional.

Una historia de poder y tragedia en la Italia del siglo XVIII

Ambientada en la Venecia del siglo XVIII, “la trama está centrada en la atracción de los castrati, sopranos masculinos que habían sido castrados para mantener su tono de voz, tanto sobre mujeres como hombres”, reseña la sinopsis. En este universo de intrigas, música y pasiones, Adele asumirá un papel central que marcará su transición del escenario musical al cine.

La artista compartirá créditos con Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Hunter Schafer, Thandiwe Newton, Lux Pascal, por mencionar algunos.

Tom Ford, entre la moda y el cine

Ford, conocido por revolucionar la moda en Yves Saint Laurent y en Gucci, ha demostrado ser un narrador visual de gran fuerza. Su debut en el cine fue con “Un Hombre Soltero” 2009 y con la cual consiguió una nominación al Oscar. En 2016, estrenó “Animales Nocturnos” que le valió el Gran Premio del Jurado en Venecia.

En “Cry to Heaven”, el director regresa nuevamente junto a Aaron Taylor-Johnson y Colin Firth, actores con los que ya trabajó en sus anteriores filmes.

El rodaje iniciará en enero de 2026 en Londres y Roma y el estreno está programado para el otoño de ese mismo año.

Adele: un nuevo capítulo creativo

El debut actoral de Adele llega en un momento de pausa musical. Tras concluir su residencia en Las Vegas, la intérprete de éxitos como “Hello”, “Rolling in the Deep” y “Skyfall” anunció que se retirará temporalmente de la música para explorar otras formas de expresión artística.

“No tengo planes para nueva música, en absoluto. Quiero un gran descanso después de esto, y creo que quiero hacer otras cosas creativas, solo por un tiempo”, dijo el año pasado.

Un salto que genera expectativas

La noticia ha despertado gran expectativa entre sus seguidores y la industria. Adele, reconocida por su capacidad de transmitir emociones a través de la música, ahora enfrentará el reto de hacerlo desde la actuación.