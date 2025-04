¿Oliver Richters será Kratos en la nueva serie de God Of War?

La historia del guerrero atormentado por una terrible maldición, llevado las cenizas de su esposa e hija en la piel como muestra de sus sangrientos crímenes, llega por primera vez como serie. En ella, veremos a Kratos desatar una vez más el Ragnarok, pero ahora en la pantalla chica.

¿De qué tratará la serie de God of War?

Según un comunicado de prensa oficial por parte de PlayStation Productions, la serie adaptará la historia de God of War a partir del videojuego de 2018. Katherine Pope, presidenta de Sony Pictures Television Studios, anunció que será completamente live action, con una ambientación de características nórdicas y la compleja relación entre padre e hijo, que fue central en las últimas entregas del juego.

Oliver Richter como Kratos

Si bien aún no se definen los actores que interpretarán a los enigmáticos personajes de esta intensa historia, el actor Oliver Richter recientemente declaró que le encantaría ser Kratos. De hecho, en redes sociales del actor, lo pudimos ver con un cosplay que sin duda nos ha sorprendido. Sin embargo, Richter también es consciente de que su complexión podría no ser la más adecuada para interpretar al guerrero, por lo que no descarta la posibilidad de convertirse en Thor, el dios del trueno, dentro de la serie.

Con estos elementos, la serie de God of War promete llevar a los seguidores del videojuego a una nueva experiencia visual y narrativa, explorando la rica mitología nórdica y la épica lucha interna de Kratos mientras enfrenta su destino.