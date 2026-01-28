AL MOMENTO: Reportan al actor de ‘Un Sueño Posible’, Quinton Aaron en estado crítico tras sufrir un grave accidente, esto es lo que se sabe

En las últimas horas se ha reportado que el querido actor estadounidense Quinton Aaron de 41 años se encuentra hospitalizado en un estado crítico, siendo que se encuentra conectado a soporte vital con un panorama muy desalentador tras haber sufrido un grave accidente en su hogar.

Quinton Aaron se hizo mundialmente conocido en el año 2009 al protagonizar la película ‘Un Sueño Posible’ junto a Sandra Bullock, historia en la que interpreta a un joven jugador de futbol americano y aunque su fama lo llevó a todas partes del mundo, hoy en día se encuentra viviendo una de sus peores batallas en Atlanta, su ciudad de residencia.

¿Qué le pasó al actor de Un Sueño Posible, Quinton Aaron?

De acuerdo con sus familiares, Aaron de 41 años habría caído de las escaleras la semana pasada luego de haber perdido la sensibilidad repentinamente, lo que originó el accidente que hoy lo tiene en mal estado en el hospital.

Se sabe que inmediatamente fue trasladado a un hospital cerca de su hogar, donde tras varias pruebas, los médicos han determinado que presenta una infección sanguínea severa, lo cuál ha puesto en riesgo su salud.

Tras este delicado diagnóstico, Aaron fue colocado en soporte vital (asistencia médica) debido a que no podría realizar sus funciones esenciales, mientras que los especialistas continúan realizando pruebas.

Familiares y amigos cercanos han iniciado una campaña a través de la plataforma GoFundMe, donde esperan recaudar los fondos suficientes para que el actor pueda continuar con la atención necesaria pues es una situación descrita como “súbita, aterradora y abrumadora”.

¿Qué fue del actor Quinton Aaron?

Aunque el éxito mundial le llegó de gran manera en el año 2009 tras haber interpretado a “Miachel Oher” el protagonista de la cinta 'Un Sueño Posible' junto a Sandra Bullock, Tim McGraw, Lily Collins, Jae Head y Kathy Bates, Quinton ha tenido un paso discreto por Hollywood.

Ha aparecido en más de 30 películas y en programas como La Ley y El Orden, aunque ninguna producción ha tenido el mismo éxito que la película antes mencionada.

En los últimos meses se había dedicado a transformar radicalmente su imagen, presumiendo la pérdida de más de 90 kilos, enfocándose en su bienestar y calidad de vida.