Estafa y Crimen: Capítulo 11, Temp. 5 | Series Azteca 7

Después de darse cuenta de que Rebecca estudiado ha todo el departamento del FBI, y que puede ser la posible asesina de Siegel, Peter y Neal buscan la manera de volver a entrar a su departamento sin que ella se de cuenta.

Por otro lado un pequeño incidente alerta a Rebecca, con la que comienza un difícil caso en su búsqueda ya que se descubre que es la culpable de la perdida de David Siegel.

Por su parte Neal, se siente confundido por no ser si Rebecca lo utilizó para llegar al diamante o si realmente estaba enamorado de él.



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