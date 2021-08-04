Estas son las cosas que no sabías de la película Este cuerpo no es mío.

Es tiempo de recordar una de las mejores comedias de los últimos años. Este Cuerpo No Es Mío llegó a la pantalla grande en 2002, llenando de risas a chicos y grandes desde el momento de su estreno.

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Rob Schneider, Rachel McAdams, Anna Faris, entre otros, son parte de los talentos que forman parte del elenco. La historia cuenta la historia de Jessica Spencer, una joven popular cuya vida es perfecta; sin embargo, es afectada por un hechizo.

Desde ese momento, su destino quedó unido al de un criminal, papel interpretado por Rob Schneider. Por eso, recordamos algunos datos que no conocías de la cinta.

Este cuerpo no es el mío es una comedia que nos hace entrar en la vida de Jessica, una joven que está convencida de que su vida es absolutamente perfecta. Esta joven es la chica más popular y atractiva de la escuela.

Sin embargo, las cosas cambian hasta que un día se despierta en el cuerpo de un hombre de 30 años, papel interpretado por Rob Schneider. Por eso, recordamos algunos datos que no conocías de la cinta.

Las curiosidades de la película

En un momento de la película April pregunta a Jessica el por qué de la maldición, por lo que responde que quizá sea porque su casa se construyó encima de un cementerio indio.

Al igual que otras actrices del reparto, Rob tuvo que aprender los movimientos de las animadoras.

Rob Schneider se puso en forma para poder llevar esos diminutos camisones rosas que tenía que ponerse.

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La idea de la película surgió cuando en una reunión de Tom Brady y Rob Schneider, este último se puso a imitar a una mujer, y fue así, cuando Tom dijo: ¡Eso es! Esa va a ser nuestra próxima película.

