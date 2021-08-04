Una niñera a prueba de balas: ¿Qué actores apuntaban al papel de Vin Diesel?

Una de las cintas que se metió en el corazón de millones de fans, es Una Niñera a Prueba de Balas, producción contó con un elenco lleno de mucho talento.

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Recordemos que la cinta llegó a la pantalla grande en el año 2005 y, desde ese momento, su fama ha ido creciendo, hasta convertirse en un clásico de la comedia.

El encargado de dar vida al papel protagónico fue Vin Diesel, situación que llamó mucho la atención de los millones de fans, pues a lo largo de su carrera en muy pocas ocasiones se le vio hacer comedia.

La cinta cuenta la historia de una agente especial que tiene una misión poco común, proteger a la familia de un científico que murió mientras se encontraba trabajando en un proyecto secreto, que en las manos equivocadas podría ser un arma peligrosa.

Los candidatos al papel

Sin embargo, Vin Diesel no fue el primer candidato para el papel. El primero en ser considerado fue Jackie Chan, quien tiene una larga trayectoria en la pantalla grande con producciones de acción y comedia.

También, se llegó a considerar al famoso Bruce Willis, quien siempre será recordado por su participación en la franquicia de Duro de Matar, pero al mismo tiempo ha brillado con protagónicos en cintas como Cuenta Conmigo.

Otro de los actores considerados para protagonizar la cinta, fue el exluchador Dwayne Johnson, quien tiene una larga carrera en el cine haciendo películas de acción y comedia.

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Una de ellas es Entrenando a Papá en donde el actor dejó ver su lado más tierno y divertido.

Sin embargo, al final el papel fue para Vin Diesel, quien logró cumplir con todas las expectativas de la producción.

