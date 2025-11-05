Hardwell, Zedd, Charlotte de Witte y MÁS: EDC México 2026 comparte cartel completo

Buenas noticias para los fanáticos de la música electrónica y derivados pues este martes 04 de noviembre se ha revelado el line up del EDC México 2026 y los precios del festival, el cuál promete ser una de las mejores ediciones pues contará con los actos de Hardwell, Zedd, Charlotte de Witte, Holy Priest, Getter, The Bloody Beetroost y más.

En los últimos años el EDC (Electric Daisy Carnival) México ha sido uno de los festivales de música más reconocidos del país, donde edición tras edición reúne a decenas de miles de amantes de la música electrónica quienes destacan el nivel de las producciones de este tipo de eventos que reúne a los DJ’s y artistas más destacados del mundo.

Se confirmó que el EDC México 2026 se realizará como en los últimos años en el Autódromo Hermanos Rodríguez el 20, 21 y 22 de febrero de 2026, donde las ganas de bailar no faltarán.

¿Cuál es el cartel del EDC 2026?

99999999 - Above & Beyond - Adam Beyer - Adam Ten, Mita Gami - Adrian Millz b2b Cloudy - Armed Spins b2b LP Giobbi - Alesso - Alex Wann - Alesha - Alok - Angerfist - Anna - Anyma - Aranxa b2b K1 - Archie Hamilton b2b Riordan - Armand Van Helden - Atliens - Audien - Azyr - Beltrán b2b Maetrix aka Maceo Plex - Ben Hemsley - Ben Sterling - Black Tiger Sex Machine - Bolo - Brosa - Brunello - B$no - Calussa - Camelphat - Celice b2b Sadgal - Charlotte de Witte - Chris Lake - Chris Lorenzo - Cristoph - Cristal b2b Sommer - Darude - Deer Jade - Dennis Cruz - Dezko - Diesel (Aka Shaquille O’ Neal) - Diplo b2b Hugel - Discip - DJ GGola - DJibouti - Dombresky - Eli & Fur - Eli Brown - Emesopa - Enrico Sanguliano - Eptic -Felipe Gordon - Fenrick b2b Prada2000 - Fito Silva - Fumi B2B Serafina - Funk Tribu - Gareth Emery - Getter - Griz - Gravedgr - Hardwell - Hayla - Tesis - Holy Priest - Honeyluv - Ima -Indira Paganotto - Indo Warehouse - Infected Mushroom - Interplanetary Criminal - Isoxo - James Hype - Jamie Jones - Jeffrey Sutorius - Jessica Audifrered - John Summit - Joseph Capriati - Josh Baker - JSTJR - Junki Kid - Kai Wachi - Karlo - Kassie - Kate Gozz & Ana Morss present: B2BLondes -Kawas - Kevin de Vries - Key4050 - Ki/Ki - Kinahau - Knock 2 - Le Twins - Level Up - Levity - Little D - Lokier - Loud Luxury - Malugi - Maria NocheyDia - Mario Santander - Ma$$sano - Matt - Matty Ralph - Mau P b2b The Martinez Brothers - Max Styler - Michael Mayer b2b Rebolledo - Mike Posner - Mind Against - Mi$h - Mita Gami - Minty - Nils Hoffmann - Noise Mafia b2b Peter Blue - Novah - 8onthebeat - Pahua - Pato Shoucair - Patrice Baumel - Peces Raros - Restricted - Rigopolar - Roman Messer - Rossl - ROZ - Sam Feldt -Sammy Virji - San Holo - Sander Van Doorn - Saza Fischer - Sebaxxss - Seth Troxler - Shanti Clasing - Sickmode - Sídney Charles - Silvie Loto - $imone - Sol Ortega - Sound Rush - Steve Angello - Sullivan King - Sultan + Shepard - TAAO - Tape B - TBX - The Bloody Beetroots - 3Ball MTY - The Wookies - Tom & Collins - TRYM - Valentino Khan - Vertille - Villaseñor - Vini Vici - Westend - Xandra - Yotto - Yousuke Yukimatsu - Zedd

¿Cuánto cuestan los boletos para el EDC México 2026?

Tras este sorpresivo anuncio, se ha confirmado que los abonos en Fase 1 tienen un precio de $3,590 y $1,290 por día de igual modo en Fase 1, aunque se espera que una vez que los boletos estén a la venta suban rápidamente de Fase, por lo que te recomendamos darte prisa.

La preventa oficial dará inicio este próximo jueves 06 de noviembre en punto de las 2:00 pm, por lo que es importante apresurarse antes de que suban de Fase o peor aún... ¡Se agoten!