¡Confirmado! Brendan Fraser y Rachel Weisz regresan a “La Momia” con una nueva secuela

Después de años de rumores, y de que los fans pasaran sus días soñando con el regreso de The Mummy, vuelve oficialmente a la gran pantalla y lo mejor, con sus protagonistas originales: Brendan Fraser y Rachel Weisz.

“La Momia” revive: el regreso que todos esperaban

Por el momento, se sabe que ambos actores se encuentran en negociaciones avanzadas con Universal Pictures para volver a interpretar a Rick O’Connell y Evelyn Carnahan, los personajes que marcaron una generación a finales de los 90. De concretarse, la nueva película estará dirigida por el dúo Radio Silence (responsables de Ready or Not), prometiendo así al público una mezcla de terror, acción y humor que rescate la esencia original de la saga.

No es un reboot, es una secuela directa

Lo que más emociona a los fans es que, de acuerdo con la información publicada por The Hollywood Reporter, esta entrega no será un reinicio, sino una continuación directa que ignorará los eventos de “La Momia: La tumba del emperador dragón” (2008). Esto significa que los fans podrán disfrutar de una historia centrada nuevamente en los personajes de Rick y Evelyn, retomando el espíritu aventurero que convirtió a las dos primeras películas en clásicos modernos.

Fraser y Weisz, en su mejor momento

Llama la atención que este regreso sea justo en el pico más alto de sus carreras. Recordemos que Brendan Fraser, ganó el Oscar por The Whale, que representa una etapa en su carrera y su vida muy diferente a sus películas de acción en las que solía participar. Por su parte, Rachel Weisz ha consolidado su estatus como una de las intérpretes más respetadas de Hollywood.

¿Qué se sabe de la historia?

Aunque los detalles del guion se mantienen en secreto, fuentes cercanas al proyecto adelantan que la historia podría explorar el legado de los O’Connell y una nueva amenaza sobrenatural en Egipto, conectando directamente con los eventos de la segunda película (El regreso de la Momia, 2001).

