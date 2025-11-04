¡El Joker llega a la CDMX! Así será la experiencia inmersiva Gotham City Circus en Aztlán
Prepárate para una noche de locura en Gotham City Circus, la nueva experiencia inmersiva del Joker que llega pronto al Parque Aztlán con circo, luces, música y cocteles.
La locura de Ciudad Gótica llega a la CDMX. A partir del 15 de noviembre, el Parque Aztlán abrirá sus puertas al Gotham City Circus, una experiencia inmersiva y gastronómica inspirada en uno de los villanos más icónicos y queridos del mundo de Batman, El Joker. El evento está inspirado en una estética del villain-core, donde los asistentes podrán disfrutar de una noche llena de caos, luces, música y diversión.
El Joker se apodera de la CDMX con una experiencia inmersiva
Organizado por Nice Like That y Aztlán Feria de Chapultepec, este evento transformará el recinto en una versión oscura y misteriosa de Gotham City, con una mezcla de la estética clásica del circo clásico y el impresionante universo DC.
¿Qué podrás vivir en Gotham City Circus?
Esta experiencia promete sumergirte por completo en el mundo del Joker con:
- Actos circenses y shows en vivo.
- Zonas fotográficas ambientadas con estética gótica.
- Juegos de destreza y actividades interactivas.
- Sala 360° con proyecciones envolventes.
- Zona gastronómica con platillos y cócteles temáticos.
- Música en vivo y mercancía exclusiva del universo Batman.
Desde luces psicodélicas hasta personajes siniestros, cada rincón del parque estará diseñado para hacerte sentir dentro de la mente retorcida del villano.
Precios y boletos
Los boletos ya están disponibles en la plataforma oficial de la boletera, con diferentes tipos de acceso:
- General Access: $500 MXN (+ cargos)
Incluye acceso general sin lugares asignados, entrada a la experiencia completa y recorrido inmersivo.
- Regular: $700 MXN (+ cargos)
Incluye acceso general sin lugares asignados, entrada a la experiencia completa y recorrido inmersivo, experiencia completa y una bebida de cortesía.
Es importante que tomes en cuenta que el horario es de 18:00 a 00:00 hrs, en Aztlán Feria de Chapultepec, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, sobre Av. de los Compositores. Si usas transporte público para llegar, te recomendamos llegar a la estación del Metro de Constituyentes (Línea 7), a unos 15 minutos caminando.
