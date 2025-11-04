¡El Joker llega a la CDMX! Así será la experiencia inmersiva Gotham City Circus en Aztlán

La locura de Ciudad Gótica llega a la CDMX. A partir del 15 de noviembre, el Parque Aztlán abrirá sus puertas al Gotham City Circus, una experiencia inmersiva y gastronómica inspirada en uno de los villanos más icónicos y queridos del mundo de Batman, El Joker. El evento está inspirado en una estética del villain-core, donde los asistentes podrán disfrutar de una noche llena de caos, luces, música y diversión.

El Joker se apodera de la CDMX con una experiencia inmersiva

Organizado por Nice Like That y Aztlán Feria de Chapultepec, este evento transformará el recinto en una versión oscura y misteriosa de Gotham City, con una mezcla de la estética clásica del circo clásico y el impresionante universo DC.

¿Qué podrás vivir en Gotham City Circus?

Esta experiencia promete sumergirte por completo en el mundo del Joker con:



Actos circenses y shows en vivo.

Zonas fotográficas ambientadas con estética gótica.

Juegos de destreza y actividades interactivas.

Sala 360° con proyecciones envolventes.

Zona gastronómica con platillos y cócteles temáticos.

Música en vivo y mercancía exclusiva del universo Batman.

Desde luces psicodélicas hasta personajes siniestros, cada rincón del parque estará diseñado para hacerte sentir dentro de la mente retorcida del villano.

Precios y boletos

Los boletos ya están disponibles en la plataforma oficial de la boletera, con diferentes tipos de acceso:



General Access: $500 MXN (+ cargos)

Incluye acceso general sin lugares asignados, entrada a la experiencia completa y recorrido inmersivo.



Regular: $700 MXN (+ cargos)

Incluye acceso general sin lugares asignados, entrada a la experiencia completa y recorrido inmersivo, experiencia completa y una bebida de cortesía.

Es importante que tomes en cuenta que el horario es de 18:00 a 00:00 hrs, en Aztlán Feria de Chapultepec, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, sobre Av. de los Compositores. Si usas transporte público para llegar, te recomendamos llegar a la estación del Metro de Constituyentes (Línea 7), a unos 15 minutos caminando.

