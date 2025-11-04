¡Es hermoso! Conoce a Jonathan Bailey, elegido como el hombre más sexy del 2025 por la revista People

Prepárate para suspirar y enamorarte, pues la revista People ha hablado, y este 2025 el título de “Hombre más sexy del año” se lo lleva nada más y nada menos que Jonathan Bailey, el actor británico que saltó a la fama mundial gracias a su papel como Anthony Bridgerton en la exitosa serie.

Jonathan Bailey, el hombre más sexy del 2025

A sus 37 años, Bailey se une a una lista legendaria de galanes como John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023) y Chris Evans (2022). La noticia de su inclusión en la popular lista se reveló durante su aparición en el programa de Jimmy Fallon, donde el actor no pudo evitar bromear sobre el reconocimiento: “Es un honor increíble… pero también algo completamente absurdo”, dijo entre risas.

Sesión playera y un título histórico

Para celebrar el anuncio, People realizó con él una sesión de fotos al aire libre, en la que Bailey luce su característico encanto británico en diferentes escenarios que lo hacen lucir espectacular.

Crédito: Neil Mockford/FilmMagic

El intérprete, que también protagoniza las películas “Wicked” y “Jurassic World: El renacer”, se convierte además en el primer hombre abiertamente homosexual en recibir el título desde que la revista lo entrega, hace ya cuatro décadas.

La carrera de Jonathan Bailey

Bailey, nacido en Oxfordshire, descubrió su pasión por la actuación desde los cinco años. A los siete ya formaba parte de la Royal Shakespeare Company, y con el tiempo se consolidó como uno de los talentos más completos de su generación.

Su carisma y enorme talento le ayudaron a saltar de la televisión con su papel en Los Bridgerton al cine con grandes producciones como Wicked y la última entrega de Jurassic World, junto a Scarlett Johansson.

Un ícono de visibilidad y orgullo

Más allá de su carrera, Jonathan Bailey ha demostrado tener un gran corazón, pues ha sido una voz poderosa dentro de la comunidad LGTBIQ+, promoviendo la autenticidad y la libertad de ser uno mismo. Su compromiso es tal que en 2024 fundó The Shameless Fund, una organización que apoya proyectos y oportunidades para personas queer en todo el mundo.

“Prefiero poder tomar de la mano a mi novio en público antes que preocuparme por perder un papel”, confesó alguna vez el actor.

Su sinceridad, carisma y talento lo han convertido en mucho más que un rostro atractivo: es un símbolo de representación, elegancia y autenticidad.

