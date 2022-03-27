¡Esto es lo que debes de saber antes de ver “Cómo Entrenar A Tu Dragón 3”!

¿Te imaginas adentrarte a un mundo fantástico lleno de criaturas mitológicas? Pues gracias al equipo de "Como Entrenar A Tu Dragón: El Mundo Oculto" podemos sentir la emoción y conectar con cada uno de los personajes.

Si eres un verdadero fan de esta trilogía, te traemos una buena noticia y algunos datos curiosos que harán que te decidas por ver la tercera parte de la historia de Hipo y Chimuelo.



¿Tendremos de vuelta a Estoico el Vasto? No te queremos spoilear, pero… ¡sí! ¿Habrá nuevos personajes? ¡También! Y el más beneficiado será nuestro querido Chimuelo. ¡El cantante español Melendi canta el tema principal! ¿Sabías que es la única película de la trilogía que lleva un nombre? Los gruñidos que hacen los “terribles terrores” son gracias a un perrito chihuahua originario de Oregon. Astrid Hofferson fue un personaje creado 100% para la película, no aparece en los libros. Steven Spielberg y Guillermo del Toro tuvieron participación en la producción de las películas. ¿Lo habías notado? Chimuelo tiene un ligero parecido a Stitch pues los directores son los mismos de dicha película. Fue la segunda película animada más esperada. La primera fue Toy Story 4.

10 Las dos películas anteriores de la trilogía estuvieron nominadas a un Oscar.

Y aunque esta entrega fue la última para cerrar la trilogía, no podemos evitar verlas una y otra vez pues claro que Chimuelo ganó nuestro corazón dándonos lecciones muy importantes. Por cierto, ¿sabías que aunque está basado en un libro para niños, los directores decidieron cambiar la historia para dirigirla a un público más amplio?

Por esto y mucho más, ¡no olvides ver “Cómo Entrenar A Tu Dragón 3” este domingo sólo por Azteca 7!

¡PSSST! Dale click aquí para ver los Oscar este domingo 27 de marzo a las 5:00 PM.

