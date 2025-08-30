¡Desde Los Simpson hasta Coco, Pixar siempre nos sorprende! Checa estos easter-eggs de la película Red: El Panda Rojo

La película de Red: El Panda Rojo se ganó nuestros corazones por su increíble y divertida historia, la cual hace una gran combinación con los personajes, la animación y la banda sonora aunque si algo amamos de Pixar, son sus característicos easter-eggs.

¿Nos creerías si te dijéramos que hay cosas que quizá no notamos la primera vez esta película? Desde sus primeras películas, Pixar nos ha acostumbrado (mal acostumbrado) a dejarnos algunos detalles que destacan de este estudio de animación que ciertamente entrelazan algunas de nuestras películas favoritas.

Estos son los easter-eggs más icónicos de Red: El Panda Rojo:

Cuando la mamá de Mei le prepara el desayuno, logra formar una carita sonriente, tal como en la película de Mulan (1998).

(1998). Una de las primeras escenas, cuando nos presentan a Priya, ella está leyendo un libro titulado “Nightfall”, con una estética muy similar a los de Crepúsculo.

El gran parecido de Priya y Mirabell de la película de Pixar Encanto (2021).

(2021). Cuando se encuentran en el pasillo de la escuela y pasa un chico que atrae a Mei, este trae una playera de una banda llamada “Escápula”, banda que toca en el inframundo en la película de Coco (2017).

(2017). En la parte en la que Mei se dirige al templo saluda a las estatuas de afuera y las llama “Bart y Lisa”, en referencia a los hermanos característicos de los Simpson.

En la parte en que Mei convertida como e Panda Rojo y corre al baño, empuja a una chica muy parecida a Riley de la película Intensamente (2015).

(2015). Cuando Mei se encuentra transformada en el Panda Rojo y escapa de su mamá en la escuela, se puede ver en un escritorio el esqueleto de un ave muy parecido al de Kevin de la película UP (2009).

(2009). En la patineta de Miriam, la amiga de Mei hay varios stickers pero dos se destacan por lucir al gato que acompañará a Lightyear (2022) y el logo de este astronauta.

(2022) y el logo de este astronauta. La forma en la en la hacen un círculo durante la ceremonia para separar a Mei del Panda Rojo es muy parecida a la ceremonia de la película Soul (2020), cuando Joey quiere volver a su cuerpo.

(2020), cuando Joey quiere volver a su cuerpo. Cuando Mei está convertida en el Panda Rojo y se dirige al concierto de la boyband 4*Town

