¡Desde Los Simpson hasta Coco, Pixar siempre nos sorprende! Checa estos easter-eggs de la película Red: El Panda Rojo
La película de Red: El Panda Rojo se ganó nuestros corazones por su increíble y divertida historia, la cual hace una gran combinación con los personajes, la animación y la banda sonora aunque si algo amamos de Pixar, son sus característicos easter-eggs.
¿Nos creerías si te dijéramos que hay cosas que quizá no notamos la primera vez esta película? Desde sus primeras películas, Pixar nos ha acostumbrado (mal acostumbrado) a dejarnos algunos detalles que destacan de este estudio de animación que ciertamente entrelazan algunas de nuestras películas favoritas.
Estos son los easter-eggs más icónicos de Red: El Panda Rojo:
- Cuando la mamá de Mei le prepara el desayuno, logra formar una carita sonriente, tal como en la película de Mulan (1998).
- Una de las primeras escenas, cuando nos presentan a Priya, ella está leyendo un libro titulado “Nightfall”, con una estética muy similar a los de Crepúsculo.
- El gran parecido de Priya y Mirabell de la película de Pixar Encanto (2021).
- Cuando se encuentran en el pasillo de la escuela y pasa un chico que atrae a Mei, este trae una playera de una banda llamada “Escápula”, banda que toca en el inframundo en la película de Coco (2017).
- En la parte en la que Mei se dirige al templo saluda a las estatuas de afuera y las llama “Bart y Lisa”, en referencia a los hermanos característicos de los Simpson.
- En la parte en que Mei convertida como e Panda Rojo y corre al baño, empuja a una chica muy parecida a Riley de la película Intensamente (2015).
- Cuando Mei se encuentra transformada en el Panda Rojo y escapa de su mamá en la escuela, se puede ver en un escritorio el esqueleto de un ave muy parecido al de Kevin de la película UP (2009).
- En la patineta de Miriam, la amiga de Mei hay varios stickers pero dos se destacan por lucir al gato que acompañará a Lightyear (2022) y el logo de este astronauta.
- La forma en la en la hacen un círculo durante la ceremonia para separar a Mei del Panda Rojo es muy parecida a la ceremonia de la película Soul (2020), cuando Joey quiere volver a su cuerpo.
- Cuando Mei está convertida en el Panda Rojo y se dirige al concierto de la boyband 4*Town, podemos ver la icónica camioneta de pizza planeta a un costado de la calle.
