Eugenio Derbez reacciona a la nominación de Coda a en los Oscar 2022.

Todo México se llenó de alegría la mañana de este martes, 8 de febrero, luego de que se diera a conocer la lista completa de nominados a los premios Oscar 2022 y resulta que para la gala de la entrega 94 México estará presente con nada menos que Guillerno del Toro y Eugenio Derbez.

Así es, pues dejando un poco de lado el júbilo por Del Toro en la terna de Mejor Película, también la euforia llegó con Eugenio Derbez, quien con la película Coda alcanzó 3 nominaciones.

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Ahora bien, Guillermo y Eugenio compiten en la misma terna -Mejor Película- y esta situación no dudó en compartirla el comediante a través de sus redes sociales, donde de inmediato le hicieron llegar felicitaciones, entre las que resaltan que se lo tiene bien merecido.

Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor de Reparto son otras de las ternas en las que Coda fue nominada. Esta cinta puedes verla a través de renta en una plataforma de streaming.

Es así como sus fanáticos celebraron junto a él este momento único.

En Coda: Señales del Corazón (lanzada bajo este nombre en Latinoamérica) Eugenio Derbez interpreta el personaje de Bernardo Villalobos, un profesor de música que impulsará a Ruby Rossi (Emilia Jones) a confiar en su talento y buscar una beca en una prestigiosa escuela de música.

POR SI NO LO VISTE: Guillermo del Toro arrasa con 4 nominaciones al Oscar 2022.

Te invitamos a vivir la #Oscarmanía y descubrir cuántos premios se llevan los mexicanos Eugenio Derbez y Guillermo del Toro en la ceremonia de premiación de la entrega 94 de los Oscar, el próximo 27 de marzo, y podrás disfrutarla por Azteca 7.