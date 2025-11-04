Karol G canta “Así no te amará jamás” de Amanda Miguel en San Miguel de Allende y se roba el show

La Bichota no para y volvió a demostrar por qué no solo es toda una reina de los escenarios, sino también de los corazones de sus fans. Resulta que Karol G fue vista disfrutando del Día de Muertos en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde sorprendió a los presentes al cantar uno de los clásicos más poderosos de Amanda Miguel: “Así no te amará jamás”.

Karol G cantando “Así no te amará jamás” de Amanda Miguel en México. pic.twitter.com/2DrjmwOMUM — Karol G Report (@KarolGReports) November 2, 2025

Karol G se roba la noche en San Miguel de Allende

Por si fuera poco, durante su visita, la colombiana disfrutó participando en diversas actividades culturales y convivió con los asistentes entre altares, flores de cempasúchil y catrinas.

Una celebración muy mexicana con un toque de Karol G

La intérprete de “Provenza” llegó a la ciudad para presentar oficialmente su tequila “200 Copas by Casa Dragones”, una bebida inspirada en su famoso tema de desamor. Aprovechando el ambiente festivo que se vivía en la región, Karol G aprovechó para recorrer el Centro Histórico de San Miguel de Allende, donde fue reconocida y abordada por cientos de fans que no dudaron en grabarla y pedirle fotos.

Fue así que una vez más demostró que es una reina cuyo carisma no tiene límites, pues en los videos difundidos en redes sociales se le ve saludando con una sonrisa a todos los que se le acercaban. Muchos de los usuarios destacaron su sencillez y buena vibra durante toda la jornada.

“Así no te amará jamás”: el momento más viral

El instante que hizo explotar las redes ocurrió en la Sala de Despecho, donde Karol G, con una playera de la Virgen de Guadalupe y rodeada de fans, tomó el micrófono y comenzó a cantar el icónico tema de Amanda Miguel. El público emocionado no dudó en acompañarla durante el coro, creando un ambiente lleno de emoción, nostalgia y orgullo latino.

Las redes reaccionan: “Bichota, hermana, ya eres mexicana”

Los videos del momento rápidamente se hicieron virales, acumulando miles de reproducciones y comentarios. Obviamente, su enorme carisma llevó a muchos usuarios a celebrar la manera en que Karol G abraza la cultura mexicana cada vez que visita el país.

También te puede interesar: Escándalo en 'Stranger Things': reportan terrible noticia antes del estreno de la temporada 5