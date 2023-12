Actores famosos que hicieron un cameo en ‘Malcolm el de en medio’

‘Malcolm el de en medio’ es una de las series más aclamadas de la historia, con 7 temporadas y 151 episodios se mantuvo en la pantalla por seis años y pasaron por ella un sin fin de actores y actrices que cuando hicieron su aparición en la serie no eran tan reconocidos y hay otros que ya habían forjado un nombre en la industria y fueron invitados a realizar un papel pequeño. Entonces si ya la viste o, la estás viendo sería interesante que te enteres de esos famosos que hicieron una aparición en ‘Malcolm en de en medio’ y que probablemente no notaste o no los recuerdas.

Famosos que aparecieron en ‘Malcolm el de en medio’

Christina Ricci

La icónica Merlina la actriz de los ‘Locos Addams’ apareció en un flashback, en donde Hal recuerda cuando conoció a uno de sus antiguos jefes y todo salió mal con el personaje de Ricci y un palillo enterrado en su ojo.

Jerry Trainor

El actor de cine y televisión tuvo una muy breve aparición en ‘Malcolm el de en medio’ y le dio vida a un soldado, pero la fama para Jerry llegaría años después, con sus papeles en series reconocidas, de una famosa empresa televisiva.

Emma Stone

Antes de convertirse en la ganadora del Óscar gracias a su participación en ‘La La La Land’, la joven obtuvo un papel secundario como Daisy, una chica que se burlaba constantemente de Reese.

Jennette McCurdy

La famosa estrella de televisión por su papel como Sam en una serie reconocida, apareció en dos episodios. En el primero interpretó a una niña extremadamente paranoica y su segunda aparición fue una de las hijas en la vida alterna que Lois imaginó si sus hijos fueran niñas.

Christopher Lloyd

El actor estadounidense, conocido como el Doc. de ‘Volver al Futuro’ hizo su aparición en la cuarta temporada como el padre de Hal en el episodio de ‘Reunión Familiar’. Su personaje era un aficionado de la Guerra Civil, de las cosquillas y de evitar conversaciones con su hijo, Hal.

Octavia Spencer

La actriz ganadora del Óscar por su papel en ‘Historias Cruzadas’ tuvo una breve aparición en la segunda temporada de ‘Malcolm el de en medio’, como una cajera en un supermercado e intercambió unas cuantas palabras con Lois.

Betty White

Una leyenda de las comedias Betty White hizo su aparición durante un episodio de la quinta temporada en donde Lois conoce a su otra familia, que residen en Canadá y Betty es la otra esposa de su padre.

Susan Sarandon

La actriz nominada al Emmy como estrella invitada de la serie, hizo el papel de Meg durante la temporada 3 en el capítulo ‘Picnic de la empresa’. Un episodio en donde toda la familia va a un evento del trabajo de Hal, Sarandon interpreta a la ansiosa esposa de un compañero de Bryan Cranston y es la encargada de atormentar todo el tiempo a la fabulosa Lois.

