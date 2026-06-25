Albert Camus, novelista francés: “No ser amados es una simple desventura, la verdadera desgracia es no amar”

Es muy probable que si en alguna etapa de tu vida has experimentado el famoso “amor no correspondido” te hayas enfrentado a una serie de pensamientos negativos e incluso tristes, esto debido a que en muchas ocasiones suele experimentarse un rechazo, sin embargo uno de los pensadores más importantes del siglo XX, famoso por desarrollar la “filosofía del absurdo” aportó una frase en la que reflexiona sobre este tema; así es, hablamos de Albert Camus, quien dijo "No ser amados es una simple desventura, la verdadera desgracia es no amar", con esto, el destacado filósofo expresó que lo verdaderamente “malo” no es recibir un “no” o no ser correspondido sino no experimentar nunca la sensación de amar a alguien. En este sentido suele ser más valiosa la capacidad de entregar afecto a otros, independientemente de si se recibe o no algo de vuelta o bien, si hay reciprocidad en el sentimiento.

¿Quién era Albert Camus?

Albert Camus fue un reconocido novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés originario de Argelia. Es conocido por tener grandes obras en las que marcó un antes y un después en la literatura universal. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957, uno de los reconocimientos con más prestigio en todo el mundo. Respecto a su filosofía, tenía algo sumamente claro; que la vida carecía de sentido inherente y era fundamentalmente absurda, sin embargo a pesar de ello consideraba que la rebeldía, libertad y pasión para vivirla debían estar presentes a pesar de todo, siempre disfrutando del presente sin tener expectativas sobre ciertas ilusiones.

¿Cuáles fueron las obras más importantes de Albert Camus?

Algunas de las obras más famosas del destacado escritor fueron “El extranjero”; en esta obra se narra la vida de Meursault, un hombre con indiferencia emocional y apatía social, “El mito de sísifo”; en este libro el autor habla sobre el suicidio y el valor de la vida además de que hace alusión a su obra sobre la filosofía del absurdo, “La peste”, en este escrito Camus retrata la historia de doctores que prestan sus servicios en un acto humanitario, la historia, según algunos expertos, está basada en una experiencia del autor durante la epidemia de cólera, “La caída”, esta obra retrata la historia de un hombre después de la Segunda Guerra Mundial y además toca temas que reflexionan sobre la naturaleza del hombre y el absurdismo.