Alessandro Baricco, escritor italiano: ‘En los ojos de la gente puede verse lo que verán, no lo que han visto’

Hay veces en que la manera en que alguien mira el mundo, puede revelar mucho más que las palabras. Esta es una idea que sostenía Alessandro Baricco, un influyente escritor italiano que apostó por pensar más allá de lo obvio y considerar a la mirada como una ventana hacia el futuro, contemplando la posibilidad de que no solo las experiencias pasadas sean relevantes para la historia de un individuo, todo retratado en un juego de palabras para uno de sus libros más exitosos.

¿Qué significa la frase: 'En los ojos de la gente puede verse lo que verán, no lo que han visto', de Alessandro Baricco?

Entre los legados tangibles de este personaje tan relevante, hay un enunciado que logró trascender y a menudo se utiliza para ejmplificar conceptos filosóficos sobre el futuro. Se trata de la frase 'En los ojos de la gente puede verse lo que verán, no lo que han visto', con la que se refuerza la posibilidad de que la identidad no solo se construye por lo que ya se vivió, sino también por las cosas que están por venir. Este es un pensamiento que se incluye en "Novecento", libro de Alessandro Baricco publicado en 1994.

“Novecento” es uno de los libros más famosos de Alessandro Baricco|Creative Commons / Niccolò Caranti - Amazon

¿Quién es Alessandro Baricco?

Alessandro Baricco es un escritor, músico y dramaturgo italiano. Es originario de la ciudad de Turín y estudió Filosofía como carrera universitaria. De acuerdo con información de Lecturalia, también cuenta con conocimientos en Piano y, precisamente, sus primeros ensayos se concentraon en hacer críticas musicales analizando la unión con la modernidad. Ha publicado para importantes medios y tiene varias novelas que lo consolidaron como un personaje relevante en la literatura contemporánea.

El libro donde aparece esta famosa frase es una de sus obras más conocidas y lleva por nombre "Novecento", que habla sobre un pianista que nace en un barco, por lo que desarrolla parte de su vida en medio del océano. Según las interpretaciones que se le ha dado a esta premisa, Alessandro Baricco buscó explorar la relación que existe entre el talento y las posibilidades a largo plazo.