François de La Rochefoucauld, escritor y moralista francés: “Nadie se equivoca con más frecuencia que quienes no admiten estar equivocados”

Equivocarse es inevitable, pero aceptar los errores no siempre resulta tan sencillo. Esto porque se involucra el ego y reconocer que no se tiene el conocimiento absoluto, una idea que el escritor y filósofo François de La Rochefoucauld abordó en sus obras, dejando una frase como legado que sigue siendo citada: "Nadie se equivoca con más frecuencia que quienes no admiten estar equivocados".

¿Qué significa la frase "Nadie se equivoca con más frecuencia que quienes no admiten estar equivocados", de François de La Rochefoucauld?

Este pensamiento pone en la mira la actitud de rechazo que genera saber que se cometió una falla, desatando actitudes y posturas que pueden resultar mucho más perjudiciales que el error en sí. De acuerdo con los registros de Monadnock Valley Press, François de La Rochefoucauld incluyó este enunciado en "Máximas", obra cuyo nombre original en francés es "Réflexions ou sentences et maximes morales" y que se publicó en 1665.

La frase de François de La Rochefoucauld habla sobre el rechazo a aceptar las equivocaciones propias|Canva

La publicación analiza aspectos de la precisión en la psicología humana, el ego y el cinimso con los que un individuo puede llegar a relacionarse, incluso sabiendo que cometió fallas y cómo no se detiene para señalar a los demás. Por lo que con el pensamiento: "Nadie se equivoca con más frecuencia que quienes no admiten estar equivocados", se haría referencia al "caos" que se desata por la simple negativa de no querer aceptar errores propios.

¿Quién era François de La Rochefoucauld?

François de La Rochefoucauld fue un escritor, filósofo, poeta, aristócrata y moralista francés. Nación en París en el año 1613 y gozaba de un título nobiliario como Príncipe de Marcillac, por la herencia de su bisabuelo Franciso III Conde de La Rochefoucauld.

François de La Rochefoucauld fue un célebre escritor parisino|Wikimedia Commons

Sus obras y publicaciones son consideradas como parte del movimiento literario del clasicismo, que fue una tendencia artística y cultural que surgió a principios de la Edad Moderna y se mantuvo hasta finales del Siglo XIX. Abarcó la filosofía, el arte, la pintura y la escritura, según explica la definición de Enciclopedia Humanidades. También existe la teoría de que La Rochefoucauld tenía como admirador de su trabajo a Friedrich Nietzsche, una de las mentes brillantes en la historia.