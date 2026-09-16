La frase de “El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona” se ha difundido durante años como una de las máximas atribuidas a Aristóteles, pero su procedencia requiere una precisión. No aparece de forma verificable en una obra concreta del autor dentro de las principales referencias académicas consultadas. Mientras que Confucio, filósofo chino, dijo que "El error consiste en no corregir el error".

Pese a lo anterior, la idea general coincide con aspectos documentados de su pensamiento: para el filósofo, investigar implicaba formular preguntas, examinar dificultades y buscar principios que permitieran comprender un asunto. Mientras que Immanuel Kant, filósofo alemán, dijo que “La felicidad es un ideal de la imaginación".

Aristóteles, filósofo: “El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona”|National Geographic

¿Qué significa la frase de Aristóteles?

El contraste central plantea dos maneras de relacionarse con el conocimiento: aceptar una respuesta de inmediato o detenerse para examinarla antes de adoptarla como conclusión. Esta interpretación coincide parcialmente con la metodología que el propio Aristóteles utilizaba en sus investigaciones, ya que en Metafísica comenzaba el análisis de determinados problemas mediante la revisión de opiniones anteriores y después examinaba las causas y principios relacionados con el asunto.

La relación entre conocimiento y revisión de las ideas también aparece en su tratamiento de las opiniones. En Metafísica IV, Aristóteles sostiene que no todas las opiniones poseen la misma autoridad y utiliza como ejemplo el conocimiento médico: cuando una persona enferma necesita atención, la opinión de un médico tiene un peso diferente al de alguien sin formación médica.

¿Quién fue Aristóteles?

Aristóteles nació en Estagira en 384 a. C. y murió en Calcis en 322 a. C. Su producción abarcó áreas muy diferentes, entre ellas lógica, biología, física, ética, política, retórica, metafísica y zoología. Su sistema intelectual influyó durante siglos tanto en la tradición escolástica cristiana como en la filosofía medieval islámica.

Entre sus textos más importantes figura Metafísica, una recopilación que estudia cuestiones relacionadas con las causas, los principios y el ser. No obstante, la denominación actual de la obra no procede directamente del propio Aristóteles.