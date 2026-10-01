Aristóteles, filósofo griego: “No se puede ser gran amigo de muchas personas”

En una época en la que es posible tener cientos de contactos y seguidores en redes sociales, tener muchas personas cerca no siempre significa contar con muchas amistades profundas. Hace siglos, el filósofo griego Aristóteles reflexionó sobre esta diferencia y planteó una idea que todavía puede resultar familiar: “No se puede ser gran amigo de muchas personas”.

En Ética a Nicómaco, Aristóteles analiza la amistad y señala que es difícil mantener una relación de amistad profunda con muchas personas, pues este tipo de vínculo requiere tiempo, convivencia y conocimiento mutuo. Su reflexión forma parte de un análisis más amplio sobre las distintas formas de amistad y sobre aquello que hace que una relación pueda considerarse verdaderamente cercana.

¿A qué se refiere la frase de Aristóteles?

La frase puede entenderse a partir de la diferencia entre tener muchos conocidos y construir amistades profundas. Para Aristóteles, una relación cercana implica más que compartir conversaciones, actividades o momentos agradables: requiere conocer al otro, desarrollar confianza y mantener una relación basada en la reciprocidad.

Aristóteles propone 3 tipos de amistad.|(Especial/Canva)

Por eso, la idea no significa que una persona solamente pueda relacionarse con unos cuantos individuos. Más bien, plantea que la amistad más profunda necesita una dedicación que resulta difícil repartir entre un número muy amplio de personas.

¿Por qué la amistad necesita tiempo?

Para Aristóteles, conocer realmente a alguien implica observar su carácter y compartir experiencias. Una amistad sólida se construye poco a poco, mientras ambas personas descubren sus virtudes, diferencias, intereses y maneras de actuar.

Esto explica por qué la cantidad de contactos no necesariamente determina la profundidad de nuestras relaciones. Podemos conocer a muchas personas y, al mismo tiempo, reservar nuestro tiempo y confianza para un grupo mucho más reducido.

¿Qué tipos de amistad distinguía Aristóteles?

Aristóteles identificaba tres tipos de amistad: las que se basan en la utilidad, las que surgen del placer y aquellas fundamentadas en la virtud. Las primeras aparecen cuando existe algún beneficio entre las personas; las segundas se relacionan con aquello que resulta agradable compartir, mientras que la amistad basada en la virtud implica valorar al otro por quien es.

Para Aristóteles, la amistad es mejor en calidad y no en cantidad.|(Especial/Canva)

De acuerdo con Psicología y Mente, esta clasificación permite entender que no todas las relaciones tienen la misma profundidad ni responden a las mismas razones. La amistad basada en la virtud es presentada como la forma más completa, porque implica desear el bien de la otra persona por ella misma.

¿Por qué la frase de Aristóteles sigue vigente en 2026?

Las redes sociales han hecho posible mantener contacto con una cantidad de personas que habría sido difícil imaginar en la época de Aristóteles. Sin embargo, tener cientos de seguidores, contactos o conversaciones no significa necesariamente compartir una relación íntima con todos ellos.

La reflexión del filósofo puede trasladarse a la vida actual como una pregunta: ¿cuántas de nuestras relaciones tienen realmente el tiempo, la confianza y la reciprocidad necesarios para convertirse en una amistad profunda?

La enseñanza de Aristóteles sobre la amistadLa idea de Aristóteles no tiene que interpretarse como una prohibición de tener muchos amigos, sino como una distinción entre amplitud de relaciones y profundidad de los vínculos. Podemos convivir con muchas personas, pero las amistades que llegan a ser verdaderamente cercanas requieren tiempo, atención y experiencias compartidas.

Así, la frase “No se puede ser gran amigo de muchas personas” invita a mirar de otra manera nuestras relaciones y preguntarnos no solamente cuántas personas forman parte de nuestra vida, sino también con cuáles hemos construido vínculos basados en la confianza, el afecto y el conocimiento mutuo.