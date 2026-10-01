Aristóteles desarrolló buena parte de su pensamiento en torno a la lógica, la política, la naturaleza y la ética. En la Ética nicomáquea, una de sus obras fundamentales, explicó que las virtudes del carácter no aparecen completas desde el nacimiento, sino que se desarrollan mediante la práctica y la adquisición de hábitos. Asimismo, dijo que el "deseo de amistad puede surgir rápidamente, pero la amistad no"

Las traducciones disponibles de la Ética nicomáquea expresan una tesis cercana: los estados del carácter surgen de actividades semejantes y la clase de formación recibida desde la juventud tiene una importancia considerable. Asimismo, Aristóteles dijo que “cuando una persona deja de ser agradable o útil, la otra deja de quererla".

Aristóteles, filósofo griego: “Tomamos de los demás el molde de las características que aprobamos”|National Geographic

Esto dijo Aristóteles sobre los hábitos y el carácter

Para el filósofo, la virtud moral no surgía simplemente de conocer una definición sobre lo bueno. El Libro II de la Ética nicomáquea establece una diferencia entre la virtud intelectual y la virtud del carácter: la primera depende principalmente de la enseñanza, mientras que la segunda aparece como resultado de la habituación.

Esta propuesta también explica por qué Aristóteles concedía tanta importancia a las acciones concretas. Su planteamiento sostiene que una persona adquiere determinadas disposiciones al ejecutar repetidamente actos relacionados con ellas.

Un estudio publicado en Ethical Perspectives señala que la Ética nicomáquea contiene elementos suficientes para relacionar el desarrollo de la virtud con la educación y las experiencias acumuladas a lo largo del tiempo.

¿Quién fue Aristóteles?

Aristóteles fue un filósofo griego nacido en Estagira alrededor del año 384 a. C. Fue discípulo de Platón en Atenas y posteriormente maestro de Alejandro Magno. Fundó el Liceo, una escuela dedicada al estudio de diversas disciplinas. Sus investigaciones abarcaron filosofía, lógica, ética, política, biología, física, metafísica y retórica.

En sus obras analizó temas como la virtud, la felicidad, el conocimiento y la organización de la sociedad. Su pensamiento tuvo una enorme influencia en la filosofía occidental y en el desarrollo de la ciencia. Murió en Calcis, en la isla de Eubea, alrededor del año 322 a. C.