Immanuel Kant dedicó buena parte de su filosofía moral a distinguir entre aquello que una persona desea y aquello que puede considerarse un principio racional válido para todos, como lo fue su cita que hasta el día de hoy es utilizada para analizar y ejemplificar: “La felicidad es un ideal de la imaginación”. Asimismo, el filósofo alemán también dejó para la posteridad que "el que es cruel con los animales se vuelve duro también en sus relaciones con los hombres".

El alemán, quien también dijo que "la inmadurez es depender de la mente de otra persona para tomar tus propias decisiones", abordó este tema en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, publicada en 1785. Concluyó que las personas pueden desear la felicidad, pero no cuentan con un conocimiento suficientemente preciso para establecer una regla universal que garantice su obtención.

Immanuel Kant, filósofo alemán: “La felicidad es un ideal de la imaginación”|Psicología y Mente

¿Qué quiso decir Kant con su frase?

Kant señala que el ser humano no puede establecer con certeza qué lo hará verdaderamente feliz, porque necesitaría conocer todas las consecuencias de sus futuras decisiones.

El filósofo pone ejemplos concretos para mostrar esa incertidumbre. Una persona puede considerar que la riqueza le proporcionará una vida mejor, pero esa misma riqueza puede traer preocupaciones, envidia o nuevas necesidades.

El concepto de la felicidad depende de la capacidad de imaginar y reunir distintos elementos que una persona considera necesarios para su bienestar, incluso cuando no puede conocer de antemano cómo se relacionarán esas circunstancias en el futuro.

¿Quién es Immanuel Kant?

Immanuel Kant es una de las figuras más influyentes de la filosofía moderna. Su pensamiento transformó la epistemología, la ética y la metafísica. En Crítica de la razón pura analizó los límites y posibilidades del conocimiento humano.

Mientras que en su filosofía moral desarrolló el concepto del imperativo categórico, basado en principios universales y en el respeto a la dignidad de las personas. También defendió la autonomía y la libertad moral. Sus ideas influyeron profundamente en la filosofía occidental y dieron origen al llamado idealismo trascendental. Falleció en 1804 a los 80 años.