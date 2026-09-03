Confucio, filósofo chino: “El error consiste en no corregir el error”

Hay errores que forman parte de la vida y otros que terminan convirtiéndose en una costumbre. Confucio, uno de los filósofos chinos más influyentes de la historia , dejó una reflexión que invita a mirar nuestros propios fallos: “El error consiste en no corregir el error”.

La frase parece sencilla , pero encierra una idea profunda sobre el aprendizaje, la autocrítica y la capacidad de cambiar. Para el pensamiento de Confucio, reconocer una equivocación no debía entenderse como una señal de debilidad, sino como una oportunidad para mejorar la conducta.

Confucio vivió entre 551 y 479 a. C., en el antiguo estado de Lu, en la actual provincia china de Shandong. Fue pensador, educador y fundador de la escuela confuciana de pensamiento. Sus enseñanzas fueron recopiladas posteriormente por sus discípulos en Las Analectas, según National Geographic.

Por eso, la frase sobre corregir los errores conecta directamente con una de las ideas centrales de su filosofía: la formación moral de la persona. Confucio defendía la importancia del estudio y de la reflexión para alcanzar una mejor comprensión de la existencia y actuar correctamente frente a los demás.

¿Qué significa la frase de Confucio?

Equivocarse es inevitable. El verdadero problema aparece cuando una persona reconoce que ha cometido un error y, aun así, decide no hacer nada para corregirlo. En ese momento, el fallo deja de ser una experiencia de aprendizaje y puede convertirse en un patrón.

La enseñanza también puede aplicarse a las relaciones personales. Pedir perdón, modificar una conducta o aceptar que estábamos equivocados requiere humildad, pero también demuestra voluntad de mejorar. Corregir un error significa transformar lo ocurrido en una lección.

Confucio vivió entre 551 y 479 a. C.|(ESPECIAL/CANVA)

Esta idea coincide con la importancia que Confucio otorgaba a la conducta y al ejemplo. El Instituto Confucio de la Universitat de València explica que el filósofo defendía que los gobernantes debían guiarse por principios morales y que el buen ejemplo tenía un papel fundamental para alcanzar la armonía y la prosperidad.

La frase atribuida a Confucio continúa siendo actual porque plantea una pregunta que todos podemos hacernos: ¿qué hacemos después de equivocarnos? Podemos justificar el error, ignorarlo y repetirlo, o reconocerlo y utilizarlo para cambiar.

En ese sentido, el error no es necesariamente el fracaso; negarse a corregirlo sí puede impedirnos aprender. La filosofía de Confucio recuerda que crecer como persona también implica observar nuestras acciones, aceptar nuestras fallas y tener la voluntad de actuar de una manera diferente.