La reflexión de Aristóteles sobre la sociedad: “El hombre solitario es una bestia o un dios”

La filosofía es una de las grandes disciplinas que abraza al ser humano. Pero “no es sólo una disciplina académica, debe ser una práctica humana de carácter universal y más en un momento en el que la tecnología promete facilitar la vida, pero en ocasiones parece más bien reemplazar al pensamiento humano”, sentenció en 2025 Laura Itzel Castillo, presidente del Senado de México.

Noticias Veracruz del 7 de agosto 2026

Esta es una de las tantas afirmaciones que se desprenden de los debates en donde la filosofía es protagonista. Estos a su vez son en sí mismos momentos en que las personas se preguntan sobre lo que las rodea y hasta pueden cuestionar al propio acto de filosofar.

Aristóteles y una frase para reflexionar

Se puede decir que la filosofía es un reflejo del poder de razonamiento del humano, motivo por el cual las interpretaciones y premisas que surgen a lo largo y ancho del mundo pueden ser infinitas. En este punto, siempre viene bien recordar los pasos de los grandes pensadores como Aristóteles, Sócrates o Platón, solo por nombrar a algunos de los más conocidos.

En el caso de Aristóteles, el filósofo griego que fue discípulo de Platón en la Academia de Atenas logró un gran impacto con su pensamiento en diversos modelos educativos a lo largo de la historia. Sin embargo, no todas sus premisas se enfocan en la educación sino que existen análisis muy profundos como el que puede leerse en su frase “El hombre solitario es una bestia o un dios”.

La vigencia de la frase de Aristóteles

La frase “El hombre solitario es una bestia o un dios” le permite a Aristóteles expresar que el ser humano es por naturaleza un “animal social”, cuya realización, lenguaje y desarrollo moral solo son posibles al convivir en comunidad dentro de la polis”.

Para el filósofo griego, la soledad absoluta es antinatural y quien decide aislarse por completo o no necesita de la sociedad para vivir carece de la empatía, las leyes y el lenguaje compartidos que nos hacen humanos. En la actualidad, esta frase de Aristóteles advierte que el aislamiento extremo degrada la convivencia social hacia la agresividad y el individualismo salvaje, mientras la falsa ilusión de autosuficiencia total mediante la tecnología simula una independencia sobrehumana que termina deshumanizándonos.