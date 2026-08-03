Arthur Schopenhauer, filósofo alemán: “Un hombre puede hacer lo que desee, pero no puede elegir lo que desea”

Las frases de los grandes filósofos siguen siendo motivo de estudio provocando eco en la actualidad porque invita a cuestionar aquello que muchas veces se da por sentado, durante esta época marcada por la aprobación, el éxito y la felicidad las reflexiones de Arthur Schopenhauer conservan una sorprendente vigencia al preguntar sobre la naturaleza y los límites de la libertad.

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Diversos estudios y escritos señalan que el pensador alemán dedicó buena parte de su obra a analizar el comportamiento humano y la influencia de la voluntad en cada decisión, una de sus ideas más conocidas resume esta visión y continúa siendo objeto de análisis tanto en el ámbito académico como en la vida cotidiana.

Una de sus frases más destacadas de Schopenhauer es donde cita que: “Un hombre puede hacer lo que desee, pero no puede elegir lo que desea” donde sostiene que las personas tienen la capacidad de actuar conforme a sus deceso, pero no puede decidir cuáles serán esos deseos, de una forma más sencilla explica que nuestras acciones pueden ser libres, aunque aquello que nos impulsa a realizarlas está condicionado por factores como la personalidad, las experiencias, el momento, el entorno y hast ala propia naturaleza humana.

¿Por qué esta reflexión de Arthur Schopenhauer sigue vigente?

La frase “Un hombre puede hacer lo que desee, pero no puede elegir lo que desea” del pensador alemán mantiene su relevancia porque planeta un debate que continúa presente en disciplinas como la filosofía, la psicología y la neurociencia sobre si realmente somos libres de elegir o nuestras decisiones están influenciadas por procesos que escapan a nuestra voluntad.

En una sociedad donde constantemente se habla de tomar el control de la propia vida, esta reflexión invita a reconocer que los deseos, emociones e impulsos no siempre nacen de una elección constante, por ello sigue siendo utilizada para analizar temas relacionados con el comportamiento humano, la responsabilidad y el libre albedrío.

Arthur Schopenhauer es un filósofo pesimísta.|(ESPECIAL)