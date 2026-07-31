Arthur Schopenhauer, filósofo alemán: “Pocas veces pensamos en lo que tenemos; pero siempre en lo que nos falta”

Este siglo XXI en el que nos encontramos donde la vida cotidiana se ha normalizado con las redes sociales, la búsqueda inmediata, la aprobación y el éxito así como el dinero las palabras del filósofo alemán Arthur Schopenhauer conservan una sorprendente vigencia, por lo que su frase: “Pocas veces pensamos en lo que tenemos; pero siempre en lo que nos falta”, resume uno de los conflictos más comunes del ser humano como la dificultad para sentirse satisfecho con el presente.

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Aunque sus palabras fueron escritas hace casi dos siglos, esta reflexión parece describir la realidad de millones de personas en pleno 2026. Actualmente compararse con otros, perseguir metas sin detenerse a valorar los logros alcanzados o creer que la felicidad siempre está en el siguiente objetivo son comportamientos que continúan formando parte del día a día.

Para Schopenhauer, el deseo humano termina por completo cuando una meta se cumple y rápidamente surge otra necesidad o aspiración generando un ciclo permanente de inconformidad. De acuerdo con estudios sus plantas no buscaban desalentar el progreso sino invitar a reconocer que la satisfacción también depende de aprender a valorar aquello que ya se posee y disfrutar el momento del “ahora”.

¿Por qué la filosofía de Arthur Schopenhauer sigue vigente en 2026?

La filosofía de Schopenhauer continúa siendo relevante porque aborda emociones y conflictos que pertenecen presentes sin importar la época, además que actualmente la tecnología ha dominado por la búsqueda de la constante aprobación social, igual ha funcionado para el análisis de la frustración y la búsqueda incesante de la satisfacción.

Especialistas en filosofía consideran que su pensamiento invita a reflexionar sobre la importancia de reducir la dependencia de los bienes materiales y del reconocimiento externo para encontrar bienestar. Su célebre frase recuerda que la felicidad no siempre depende de conseguir más, sino de reconocer el valor de aquello que ya forma parte de nuestra vida.