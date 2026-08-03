Confucio, filósofo chino, sobre el éxito: “Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos”

Una gran cantidad de pensadores sentaron los cimientos sobre los cuales se construyó la filosofía que conocemos en la actualidad. Los filósofos y filósofas de todos los tiempos aportaron su granito de arena para darle la esencia a esta disciplina que invita a abrir la mente y sacar nuestras propias conclusiones.

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Entre estas mentes iluminadas podemos destacar a Confucio, un pensador e intelectual chino, fundador de la escuela del confucianismo y un referente académico y cultural de ese país en el mundo, según describe un informe de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Las enseñanzas de Confucio

Esta casa de estudios colombiana afirma que las enseñanzas de Confucio han trascendido por más de 2.000 años en textos recogidos por sus discípulos y que se conocen como Analectas. Por su parte, desde la Universidad de Valencia (España), remarca que sus obras se leen ahora como las de los viejos clásicos occidentales.

Las máximas y consejos de Confucio se valoran como se hizo en la antigüedad, revalorizando el carisma de sus enseñanzas, añade la institución. Así, se deja en claro que se trató de uno de los filósofos más destacados de la historia y cuya vigencia está intacta.

Confucio y una frase sobre el éxito

Son muchas las premisas que pueden rescatarse de la filosofía de Confucio y una de ellas fue inmortalizada en la frase "Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos".

Con esta frase, el filósofo chino destaca la resiliencia y la perseverancia como los verdaderos pilares del carácter y del crecimiento personal. Confucio desplaza el mérito hacia la capacidad de afrontar la adversidad, aprender del tropiezo y reunir la fortaleza mental para continuar.

Esta frase mantiene plena vigencia en la actualidad ya que se refleja en la capacidad de adaptarnos y reinventarnos frente a las crisis laborales, personales o sociales, entendiendo que el error y el cambio son parte inevitable del aprendizaje.