Desde el mundo de la filosofía, muchos temas son abordados con profunda reflexión y el tiempo es uno de ellos. Esta disciplina no lo trata como una simple medida del reloj, sino como un enigma central sobre la existencia, el cambio y la percepción human, resume Gemini (Inteligencia Artificial).

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Distintos pensadores se han expresado sobre el tiempo como el caso de Heráclito quien afirmó que el tiempo y la realidad son flujo constante con la frase "nadie se baña dos veces en el mismo río", por citar un ejemplo. Además, Confucio es otros de los pensadores que reflexionó sobre el tiempo y que lo asoció con la experiencia y el aprendizaje.

¿Quién fue Confucio?

Lo primero que debemos saber es que Confucio fue un filósofo que nació en el año 551 a.C. en la localidad de Changping y cuyas enseñanzas acerca de la ética, la religión, la educación, la política y el respeto lo convirtieron en el mayor filósofo de la historia china, de acuerdo a un informe de la Secretaría de Cultura de México.

Por su parte, la Asociación de Profesionales Chino Panameña remarca que Confucio fue el primer pedagogo chino en fundar una escuela en la que todos, no sólo los nobles, tenían acceso a la educación ya que era fiel creyente que “Donde hay educación no hay distinción de clases”.

¿En qué basaba sus enseñanzas Confucio?

Diferentes fuentes señalan que Confucio basó sus enseñanzas en la restauración del orden social, la armonía y la ética personal mediante el perfeccionamiento moral del individuo, en una época marcada por el caos político de la dinastía Zhou.

Para el filósofo chino, una sociedad justa y pacífica solo podía lograrse si los gobernantes y los ciudadanos cultivaban el autoconocimiento, respetaban las jerarquías tradicionales y actuaban como modelos de virtud.

¿Algún filósofo siguió el legado de Confucio?

El pensamiento de Confucio no se enfocó en dogmas religiosos ni en especulaciones metafísicas, sino en la aplicación práctica de virtudes fundamentales y eso es lo que se terminó convirtiendo en un verdadero legado dentro del mundo de la filosofía.

Al respecto, el legado de Confucio fue continuado, sistematizado y difundido por varios pensadores clave como Mencio (372–289 a. C.), Xunzi (310–235 a. C.) y los Neo-confucianos (Dinastía Song) que reanimaron y reestructuraron las enseñanzas confucianas siglos después, integrando elementos filosóficos más amplios y convirtiendo sus textos en la base de los exámenes imperiales en China durante más de 700 años.

Confucio y una frase sobre la experiencia

No hay dudas de la importancia de Confucio en la historia de China y de toda la humanidad. Es por eso que podemos destacar muchas de sus premisas como es el caso de la frase “Estudia el pasado para pronosticar el futuro” con la que sostiene que el comportamiento humano, las estructuras sociales y los acontecimientos históricos siguen patrones recurrentes a lo largo del tiempo.

Esta frase nos revela que no se trata de predecir el futuro de forma adivinatoria, sino de comprender las lecciones de la historia para no repetirla a ciegas y construir una base empírica sobre la cual proyectar lo que vendrá.

¿Mantiene su vigencia esta frase de Confucio?

En la actualidad, esta máxima sigue plenamente vigente y encuentra aplicaciones prácticas en prácticamente todos los ámbitos modernos. En el campo de la tecnología y la economía, por ejemplo, el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial y el big data se basa exactamente en este principio: analizar gigantescos volúmenes de datos históricos para predecir comportamientos financieros, fluctuaciones del mercado o tendencias de consumo.

De esta manera, esta enseñanza de Confucio sigue haciéndonos reflexionar en el presente, dejando en claro por qué su filosofía fue tan profunda y logró transformar a millones de personas.